Dev Anakondanın Yutmaya Hazırlandığı Köpek Köylüler Tarafından Kurtarıldı

Brezilya'da köylülerin bir köpeği dev bir anakonda yılanı tarafından öldürülmekten sonra anda kurtarıldığı anlar videoya çekildi.

YILAN KÖPEĞİ YEMEK ÜZEREYDİ

Görüntünün başında nehir kenarında yılanın köpeği sardığı görülüyor. Videoyu çekip internette paylaşan Andrew Barao isimli adam, köpeğin bir çiftlik sahibine ait olduğunu ve kaybolduktan sonra yılan tarafından yenilmek üzereyken bulunduğunu söyledi.

VURA VURA KURTARDILAR

Köylüler daha sonra yılanı karaya doğru çekip kafasına vurarak köpeği bırakmasını sağladılar. Kurtarılan köpek yılana havlayarak olay yerinden uzaklaştı.