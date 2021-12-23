Dev Adamlarımızda Hedef İç Sahadaki Yenilmezlik Serisini Sürdürmek

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi'nin 13'ncü haftasında evinde ağırlayacağı OGM Ormanspor maçı hazırlıklarını Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 25 Aralık Cumartesi günü saat 17. 30'da oynanacak mücadele için sıkı bir şekilde antrenmanlarına devam ettiklerini vurgulayan Ceyhun Cabadak, "Cumartesi günü parkeye yüzde yüzümüz ile çıkıp seyircimiz önünde bir galibiyet daha almak ve kendi sahamızdaki yenilmezlik serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden ve ligde iddialı konumda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımının son 6 haftadır bileği bükülmüyor. Yeşil-beyazlı takım, 25 Aralık Cumartesi günü saat 17. 30'da karşılaşacağı OGM Ormanspor maçı hazırlıklarını da galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yapılan son antrenmanda sıkı bir program uygulandı. Antrenmanın ilk bölümünde çeviklik, çabukluk ve koordinasyona yönelik çalışmalar yapıldı. Günün son bölümünde ise oyuncuları ile tek tek ilgilenen Ceyhun Cabadak, hücum setleri ve savunma oyunları doğrultusunda yaptıkları çalışmalar ile antrenmanı noktaladı.

"Kendi sahamızda sezon başında koyduğumuz hedef doğrultusunda maç kaybetmek istemiyoruz"

Ligde takım ayrımı yapmaksızın tüm maçlara aynı ciddiyetle hazırlandıklarını belirten Başantrenör Ceyhun Cabadak, "Her maça hazırlandığımız gibi Ormanspor'a karşı da rakibimizi ciddiye alarak çalışıyoruz. Ormanspor, son 6 maçının 5'ini kazanmış, bir tanesini de deplasmanda 2 sayıyla uzatmada kaybetmiş bir takım. Çok formda moralli bir takım. Sezon başında, sakatlıklar ve şanssızlıklar yaşadılar. Şu an tam kadrolar. Eksilen oyuncuları yerine yeni oyuncuları, sakatlıktan dönen oyuncuları var. Biz kendi sahamızda sezon başında koyduğumuz hedef doğrultusunda maç kaybetmek istemiyoruz. O yüzden Cumartesi günü parkeye yüzde yüzümüz ile çıkıp seyircimiz önünde bir galibiyet daha almak ve kendi sahamızdaki yenilmezlik serimizi sürdürmek istiyoruz. Bunun için de gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz" dedi.

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