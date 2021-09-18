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Dev Adamlarımız Federasyon Kupası'na Kayıpsız Başladı

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Dev Adamlarımız Federasyon Kupası'na Kayıpsız Başladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonu Federasyon Kupası'ndaki ilk maçında karşılaştığı Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı 76-60'lık skorla mağlup etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonu Federasyon Kupası'ndaki ilk maçında karşılaştığı Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı 76-60'lık skorla mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı, Federasyon Kupası'ndaki ilk maçını kayıpsız geçti. Ankara'da düzenlenen kupada Bornova Belediyesi Karşıyaka ile mücadele eden yeşil beyazlı ekip, karşılaşmaya iyi başlayamasa da iyi savunmasıyla ilk periyodu 18-13 önde kapattı. İkinci yarıda farkı açan Manisa'nın dev adamları soyunma odasına 42-30'luk skorla önde gitti. Üçüncü periyotta sert savunmasına devam eden yeşil-beyazlı ekip, son periyodu da 57-45'lik skorla önde kapattı. Son periyotta farkı açan Manisa BBSK, mücadeleden 16 sayı farkla 76-60 galip ayrıldı. Yeşil-beyazlı ekipte 4 oyuncu çift haneli skor üretti. Karşılaşmayı Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan da takip etti.

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