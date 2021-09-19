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Dev Adamlardan Farklı Galibiyet

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Dev Adamlardan Farklı Galibiyet

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Federasyon Kupası'ndaki ikinci maçında Antalya Güneşi'ni 89-49'luk skorla farklı geçerek 2'de 2 yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Federasyon Kupası'ndaki ikinci maçında Antalya Güneşi'ni 89-49'luk skorla farklı geçerek 2'de 2 yaptı.

Bu yıl Ankara'da düzenlenen Federasyon Kupası'nda ikinci maçına çıkan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Antalya Güneşi ile karşılaştı. Maçın ilk dakikalarından itibaren kontrolü eline alan yeşil-beyazlı ekip, ilk periyodu 17-9 önde kapattı. İkinci periyotta baskılı savunma ile rakibin dengesini bozan ve top kayıplarına zorlayan Manisa'nın Dev Adamları, 38-19 ile soyunma odasına önde giden taraf oldu.

İkinci yarıda fark giderek açıldı

Baskılı savunmasına ikinci yarının başında da devam eden yeşil-beyazlı ekip, final periyoduna 65-34 skor üstünlüğü ile başladı. Final periyodunda oyunu bırakmayan Manisa BBSK, mücadeleden 40 sayı farkla 89-49 galip ayrıldı. Murat Kozan ve Fatih Cantitiz 12 sayı ile takımımızın en skorer isimleri olurken, Akın Kandemir ve Andre Williamson da çift haneli sayı üretti.

Takım birlikte mücadele etti

Manisa BBSK, maçta 34 asist yaparak takım oyununu pekiştirdi. Rakibini 25 top kaybına zorlayan yeşil-beyazlılar, 11 de top çaldı.

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