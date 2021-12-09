Dev adamlarda hedef galibiyet serisini devam ettirmek
Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımımız, Türkiye Basketbol Ligi 11'inci hafta mücadelesinde 12 Aralık Pazar Günü saat 14.00'da Akran Gemlik Basketbol Kulübünü Manisa'da ağırlayacak.
MANİSA (Bültenler) - Türkiye Basketbol Ligi 2021-2022 sezonunun 11'inci hafta maçında evinde Akran Gemlik Basketbol Kulübünü ağırlayacak olan Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz, Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetimde Muradiye Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Bu sezon evinde oynadığı 5 maçta da rakiplerini eli boş gönderen yeşil-beyazlı ekibimiz, iç saha performansı ile rakiplerine karşı büyük baskı kuruyor. Son 4 haftada ise iç, dış saha fark etmeksizin maçlarını kazanan Manisa BBSK'da tek hedef galibiyet serisini devam ettirmek olacak. 12 Aralık Pazar Günü saat 14.00'da Muradiyespor Salonu'nda oynanacak maç ayrıca Manisa TV ekranlarından da canlı yayınlanacak.
Haydi Manisa salona!
Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan da, sezon başından itibaren iç sahada taraftarları ile büyük bir coşkuyla oynadıklarını ve rakipleri baskı altına aldıklarını ifade ederek, artık her maçın kendileri için final maçı olduğunu vurguladı. Çaylan, Pazar günü tüm Manisalıları Muradiye Spor Salonu'na davet ederek, bu coşkuya ortak olmalarını istedi.
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