Dev Adamlarda Hedef 3'te 3

Hazırlıklar baş antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde tamamlanırken, Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak olan maç öncesinde yeşil beyazlılarda eksik bulunmuyor.

Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselme play-off final grubu maçlarına Artvin Belediye ve Boluspor galibiyetleriyle başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un dev adamları, yarın saat 17.00'de başlayacak olan Fethiye Belediye maçına odaklandı. Yeşil beyazlı temsilcimizde hazırlıklar dün yapılan antrenmanla başlarken, hedef 3'te 3 olarak belirlendi.

HAZIRLIKLAR DÜN YAPILAN ANTRENMANLA BAŞLADI

Salı günü deplasmanda oynadığı Boluspor maçının ardından Çarşamba gününü dinlenerek geçiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, dün Atatürk Spor Salonu'nda yaptığı kuvvet çalışmasıyla Fethiye Belediye maçının hazırlıklarına başladı. Yeşil beyazlılar kuvvet çalışmasının ardından teknik ve taktik çalışmasıyla günü tamamladı. Fethiye Belediye maçının hazırlıklarını bugün kampa gireceği Fethiye'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan yeşil beyazlılar salondan galibiyetle ayrılıp üst üste üçüncü galibiyetini almak istiyor.