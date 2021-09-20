Dev Adamlar Seriye Bağladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dev Adamlar Seriye Bağladı

Habermetre - Haberler | Toplum
Dev Adamlar Seriye Bağladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Federasyon Kupası'ndaki üçüncü maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 101-66 yenerek namağlup çeyrek finale yükseldi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Federasyon Kupası'ndaki üçüncü maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 101-66 yenerek namağlup çeyrek finale yükseldi.

Ankara'da düzenlenen Federasyon Kupası'nda C Grubunda mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, gruptaki son maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor engelini de rahat geçerek lider olarak çeyrek finale yükseldi. İlk periyotta karşılıklı sayılar ile dengede giden mücadelede 25-21'lik skorla yeşil-beyazlı temsilcimizin üstünlüğü vardı. İkinci periyotta da rakibine üstünlük kuran Manisa BBSK, 48-41'lik skor avantajı ile soyunma odasına giden taraf oldu.

Manisa BBSK Yine İkinci Yarının Başında Maçı Kopardı

İkinci yarının başında baskılı savunma ile rakibini bunaltan yeşil-beyazlılar üstüste bulduğu isabetler ile farkı iyice açtı. 80-55'lik skorla dördüncü periyoda önde başlayan Manisa'nın dev adamları baskılı oyununa devam etti. Rakibinin gardını iyice kıran temsilcimiz 101-66'lık skorla namağlup grubunu lider tamamladı.

6 Oyuncumuz Çift Haneli Sayı Üretti

Yüksek hücum yüzdesi ile oynadığımız maçta, 32'de 14 üçlük isabetine imza attık. Pota altında da rakibine üstünlük kuran temsilcimizde Fatih Cantitiz bulduğu 19 sayı ile maçın en skorer ismi olurken 6 da asist yaptı. Recep Doğrusöz, Sercan Topcu, Diante Watkins, Mustafa Baki Görür ve Andre Williamson da çift haneli sayı üreten diğer isimler oldu. Maçta ayrıca tüm oyuncularımız sayı üretti.

Hem Hücuma Hem Savunmaya Tam Not

C Grubunda rakiplerine büyük üstünlük kuran temsilcimiz 3 maçta rakip potaya ortalama 88. 6 sayı göndermeyi başardı. Yaptığı baskılı savunma ile rakiplerine kolay atış şansı tanımayan ekibimiz potasında ortalama 58. 3 sayı gördü.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Mehmet Ali Erbil Rüya Tabirleri
Spor Burak Elmas Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Ali İhsan Su Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dev Adamlar Seriye Bağladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 19:03:31. #1.12#