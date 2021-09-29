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Dev Adamlar, Lig Hazırlıklarına Başladı

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Dev Adamlar, Lig Hazırlıklarına Başladı

Ankara'da düzenlenen Federasyon Kupası'nda zafere ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yeşil-beyazlı dev adamları Türkiye Basketbol Ligi hazırlıklarına Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.

ANKARA (Habermetre) - Ankara'da düzenlenen Federasyon Kupası'nda zafere ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yeşil-beyazlı dev adamları Türkiye Basketbol Ligi hazırlıklarına Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Ankara'da düzenlenen Federasyon Kupası'nda namağlup şampiyon oldu. Yoğun maç fikstürü üzerinden oynanan kupada taraflı-tarafsız herkesin takdirini kazanan yeşil-beyazlı takım Manisa'da Türkiye Basketbol Ligi hazırlıklarına başladı. Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde toplanan oyuncular şut antrenmanı yaptı. Oyuncuların kupa şampiyonluğunun ardından tamamen lige konsantre olduğu gözlerden kaçmadı.

Manisa BBSK, yeni sezona İstanbul deplasmanı ile başlayacak

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonuna 4 Ekim Pazartesi günü saat 16. 00'da İstanbul deplasmanında Sigortam. Net Basketbol Takımı ile yapacağı karşılaşma ile başlayacak.

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