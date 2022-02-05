Dev adamlar kupa sevinci yaşadı

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Basketbol Federasyonu U14 Yaş Grubu Erkekler Kategorisinde 2021-2022 sezonunu Gaziantep İl Şampiyonu olarak tamamlayan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, Karaman'da düzenlenecek olan 4. Grup Bölge Şampiyonasında Gaziantep'i temsil edecek.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Gaziantep İl Temsilciliği tarafından organize edilen U14 Yaş Grubu Erkekler Kategorisi Gaziantep İl Birinciliği Liginde namağlup şampiyon olan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Basketbol Takımı, Karaman'da düzenlenecek olan Bölge Şampiyonasında parke üzerine çıkacak. Basketbol Akademisinde yetişen sporcularla sezon boyunca sahaya seyir zevki yüksek bir oyun yansıtan yeşil - siyahlı dev adamların hedefi Bölge Şampiyonasından da kayıpsız ayrılarak, Anadolu Şampiyonasına katılmak.

2021 - 2022 sezonunda U10 yaş grubundan başlayarak A takım düzeyine kadar 7 farklı yaş grubunda 200'e yakın faal lisanslı sporcu ile faaliyetlerini sürdüren Şehitkamil Belediye Spor Kulübünde 32 genç basketbolcu, farklı okullarda sporcu bursları ile akademik hayatlarını sürdürürken, Türkiye Basketbol Federasyonu, yeşil - siyahlı kulüpten 4 dev adamı da projeksiyonuna dahil ederek FİBA eğitim kampına davet etti.

"Destek ve ilgiyle elde edilen başarılı sonuçlar"

U14 Basketbol Takımının şampiyonluk kupasını kaldırdığı törenin ardından değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Basketbol Antrenörü Okan Altınbaş, kendilerine verilen büyük desteklerden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ederek, "U14 Erkekler Kategorisinde sezonu şampiyon olarak tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimizle birlikte elimizden gelenin en iyisini yaparak Bölge Şampiyonasında başarılı sonuçlar elde etmek ve Anadolu Şampiyonasına katılmak istiyoruz. Bu kategoride ve sezonun genelinde elde edilen başarılar büyük bir destek ve ilginin ürünü. Bu konuda Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na tüm sporcularımız adına teşekkür ediyorum. Güçlü bir alt yapıda olması gereken tüm imkanlara sahibiz. Bundan sonraki süreçte de inşallah başarı çizgimiz devam edecek. Tüm sporcularımıza sezon boyunca başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP