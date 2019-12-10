Dev Adamlar, Finalspor Maçına Hazırlanıyor

10.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:05

14 Aralık Cumartesi günü saat 15:00'de Finalspor ile karşılaşacak olan dev adamlarımız, Muradiye Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla haftanın startını verdi.

Baş Antrenörümüz Ceyhun Cabadak yönetiminde gerçekleşen antrenman, yaklaşık iki saat sürdü. Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Bora Çaylan da, dev adamlarımızın yanında yer aldı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, teknik ve taktik çalışmalar ile devam etti.

Kaynak: Bültenler