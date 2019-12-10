Dev Adamlar, Finalspor Maçına Hazırlanıyor
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Dev Adamlar, Finalspor Maçına Hazırlanıyor

Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. Haftasında ligin güçlü takımlarından Finalspor ile karşı karşıya gelecek olan Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzda, çalışmalar başladı.

10.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:05
Dev Adamlar, Finalspor Maçına Hazırlanıyor

14 Cumartesi günü saat 15:00'de Finalspor ile karşılaşacak olan dev adamlarımız, Salonu'nda yaptığı antrenmanla haftanın startını verdi.

Baş Antrenörümüz Ceyhun Cabadak yönetiminde gerçekleşen antrenman, yaklaşık iki saat sürdü. Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Bora Çaylan da, dev adamlarımızın yanında yer aldı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, teknik ve taktik çalışmalar ile devam etti.

Kaynak: Bültenler
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