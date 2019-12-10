Dev Adamlar, Finalspor Maçına Hazırlanıyor
Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. Haftasında ligin güçlü takımlarından Finalspor ile karşı karşıya gelecek olan Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzda, çalışmalar başladı.
14 Aralık Cumartesi günü saat 15:00'de Finalspor ile karşılaşacak olan dev adamlarımız, Muradiye Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla haftanın startını verdi.
Baş Antrenörümüz Ceyhun Cabadak yönetiminde gerçekleşen antrenman, yaklaşık iki saat sürdü. Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Bora Çaylan da, dev adamlarımızın yanında yer aldı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, teknik ve taktik çalışmalar ile devam etti.