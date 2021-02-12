Deutsche Welle'de kötü yönetim, sindirme ve taciz iddiaları
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Deutsche Welle'de kötü yönetim, sindirme ve taciz iddiaları

12.02.2021 17:19 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:22
Deutsche Welle'de kötü yönetim, sindirme ve taciz iddiaları

Almanya'da Deutsche Welle'nin (DW) bazı çalışanlarının uzun zamandır sindirme ve taciz iddialarından şikayet ettikleri öne sürüldü.

Almanya'da Deutsche Welle'nin (DW) bazı çalışanlarının uzun zamandır sindirme ve taciz iddialarından şikayet ettikleri öne sürüldü.

Süddeutsche gazetesinin haberinde, DW çalışanlarının kötü yönetim, sindirme ve tacizden şikayet ettikleri ve hatta bazılarının bu nedenle işten atıldığı iddia edildi.

Gazetenin iç yazışmalara ve çalışanların ifadelerine dayandırdığı haberinde, 2019'da Arapça redaksiyonundaki bir sunucunun bir çalışanına tecavüz iddiasıyla gündeme geldiği, sunucunun işten çıkarıldığı ancak soruşturmanın net bir delil bulunamadığı gerekçesiyle sona erdirildiği belirtildi.

Olayın ortaya çıkmasından sonra geçen yıl farklı birimlerden 350 redaktörün DW Yönetim Kurulu Başkanı Peter Limbourg'a mektup yazdığı ifade edilen haberde, bu kişilerin ırkçılık, ayrımcılık ve cinsel taciz şikayetinde bulunduğu vurgulandı.

Haberde, bir çalışanın kendisinden küçük olan çalışana "senin parmaklarını kırarım" dediği, başka bir yöneticinin personeline sürekli sinirli şekilde bağırdığı ve Kovid-19 salgını öncesi bir editör toplantısında bir sunucunun kamera önünde olamayacak kadar çirkin olduğu söylenerek diskalifiye edildiği iddialarına yer verildi.

Görevine son verilen 3 serbest muhabirin Berlin'deki DW yerleşkesine girişlerinin yasaklandığı aktarılan haberde, söz konusu muhabirlerin fotoğraflarının "giriş yasağı bulunan kişiler" olarak asılarak rencide edici bir tutum takınıldığına işaret edildi.

DW'nin bazı iddiaları reddettiği, bazı konularda ise cevap vermekten kaçındığı kaydedildi.

Haberde ayrıca Almanya'nın sesi olarak bilinen DW'nin geçen yıl hükümetten 365 milyon avroluk bütçe aldığı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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