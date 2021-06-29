Deutsche Börse, İsviçreli Crypto Finance şirketinin çoğunluk hissesini satın aldı
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Deutsche Börse, İsviçreli Crypto Finance şirketinin çoğunluk hissesini satın aldı

Deutsche Börse, İsviçreli Crypto Finance şirketinin çoğunluk hissesini satın aldı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Alman hisse senedi borsası operatörü Deutsche Börse, dijital varlıklara yönelik hizmetini genişletmek için İsviçre merkezli Crypto Finance AG finansal teknoloji şirketinin hisselerinin üçte ikisini satın aldı.

Alman hisse senedi borsası operatörü Deutsche Börse, dijital varlıklara yönelik hizmetini genişletmek için İsviçre merkezli Crypto Finance AG finansal teknoloji şirketinin hisselerinin üçte ikisini satın aldı.

Deutsche Börse'den yapılan açıklamada, İsviçre'de 2017'de kurulan ve kurumsal ve profesyonel yatırımcılara 200'den fazla dijital varlık için kullanabilecekleri yatırım araçları sunan Crypto Finance AG'nin çoğunluk hissesinin satın alındığı belirtildi.

Deutsche Boerse, satın almanın finansal detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

55 çalışanı bulunan Crypto Finance, kurumsal ve profesyonel yatırımcılar için dijital varlıkların alım satımını, depolanmasını ve yatırımını sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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