Deutsche Börse, Borsa Italiana için satın alma teklifi verdi Alman hisse senedi borsası operatörü Deutsche Börse, Milan merkezli Borsa Italiana SpA'yı satın almak için teklif verdi.

Alman hisse senedi borsası operatörü Deutsche Börse, Milan merkezli Borsa Italiana SpA'yı satın almak için teklif verdi.

Deutsche Börse'den yapılan açıklamada, Borsa Italiana SpA'yı satın almak için bir teklif sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Deutsche Börse'nın küresel bir şirket olarak, Borsa Italiana Grubunun gelecekteki büyümesi için büyük bir değer sunduğuna vurgu yapılarak, "Böylece Borsa Italiana Group'un İtalyan ekonomisi ve Avrupa sermaye piyasası için merkezi önemini güçlendiriyoruz." ifadesine yer verildi.

Deutsche Börse'den, teklifin finansal detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

- Milan merkezli şirkete 3,5 milyar avro ile 4 milyar avro arasında bir değer biçiliyor

Öte yandan, Amsterdam, Brüksel, Dublin, Lizbon, Oslo ve Paris borsaların sahibi Euronext'de İtalyan kamu bankası Cassa Depositi e Prestiti Equity ile Borsa Italiana SpA'yı beraber satın alma teklifi vermek için görüşmeler yaptığını bildirdi.

Bu arada, İsviçre borsasının sahibi SIX'in de Borsa Italiana SpA için teklif hazırlığında olduğu belirtiliyor.

London Stock Exchange Group'un (LSEG) sahibi olduğu Borsa Italiana SpA, İtalya'da stratejik bir varlık olarak görülüyor. Milan merkezli şirkete 3,5 milyar avro ile 4 milyar avro arasında bir değer biçiliyor.

LSEG veri sağlayıcısı Refinitiv'in 27 milyar dolara devralmasına yönelik AB rekabet otoritesinden izin alabilmesi için Borsa Italiana SpA'nın en azından bir kısmını satması gerekiyor.

Kaynak: AA