Deutsche Bank: Küresel ekonomik toparlanma beklenenden hızlı
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Deutsche Bank: Küresel ekonomik toparlanma beklenenden hızlı

Almanya'nın bilanço ve çalışan sayısı açısından en büyük bankası Deutsche Bank'a göre, küresel ekonominin coronavirus şokunu atlatma yolundaki toparlanmasının, önceden yapılan öngörülerden daha hızlı gelişiyor.

Deutsche Bank: Küresel ekonomik toparlanma beklenenden hızlı
21.09.2020 13:35 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:35

Almanya'nın bilanço ve çalışan sayısı açısından en büyük bankası Deutsche Bank'a göre, küresel ekonominin coronavirus şokunu atlatma yolundaki toparlanmasının, önceden yapılan öngörülerden daha hızlı gelişiyor.

Deutsche Bank Ekonomik Araştırma Birimi'nin yöneticisi Peter Hooper, müşterilerine yolladığı notta, küresel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) pandemi öncesi düzeylerine 2021 ortalarında dönmesini beklediklerini vurguladı ve ekledi:

"Küresel ekonominin, Covid-19 nedeniyle büyük ölçüde gerilediği geçen kış ve ilkbahar dönemindeki derinliklerden iyileşmesi, öngördüğümüzden çok daha hızlı ilerledi."Yılın üçüncü çeyreğinin sonlarına doğru ilerlerken, küresel ekonominin, pandemi öncesi düzeylerine doğru toparlanma konusunda yolun yarısını geride bıraktığını düşündüklerini vurgulayan Hooper, "Bu aşamada, bu yolculuğun gelecek yılın ortasında, daha önceki öngörülerimizden iki çeyrek önce tamamlanacağını görüyoruz" dedi.Deutsche Bank öngörülerine göre, küresel GSYH 2021 yılında, daha önce yüzde 5.3 olan öngörülerinin biraz üzerinde, yüzde 5.6 büyüyecek. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) geçen hafta açıklanan raporunda, 2021 yılında küresel GSYH büyümesinin yüzde 5.0 olmasının beklendiği belirtildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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