Deutsche Bahn, yük tren vagonlarını dijital otomatik bağlama sistemini tanıttı - Haberler
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Deutsche Bahn, yük tren vagonlarını dijital otomatik bağlama sistemini tanıttı

AA / Ömer Sercan Karkuş - Haberler | Güncel

Alman Demiryolları Deutsche Bahn yük tren vagonlarını dijital otomatik bağlama sistemini tanıttı.

Alman Demiryolları Deutsche Bahn yük tren vagonlarını dijital otomatik bağlama sistemini tanıttı.

Berlin'de yük tren vagonlarını dijital otomatik bağlama sistemini tanıtmak amacıyla düzenlenen törene Almanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing katıldı.

Wissing demiryolu yük taşımacılığında dünyada otomatik bağlama sistemlerinin kullanıldığını belirterek, "Sadece Avrupa'da değil. Gerçekten Avrupa'da on yıllar boyunca otomatik bağlama uygulamasını piyasaya sürmeyi başaramadık ve bunu şimdi değiştireceğiz. Avrupa şimdi tamamen dijital otomatik bağlama sisetmi olan ilk kata olmasını sağlayacağız. Bu gerçekten bir ilerleme" dedi.

Söz konusu sistemle vagonların bağlandığı tren tanıtım amaçlı Avrupa'yı turlayacak. Wissing'in işretiyle Berlin'den yola çıkan tren, Avusturya ve İsviçre'den sonra diğer AB ülkelere gidecek.

Deutsche Bahn, yük tren vagonlarını dijital otomatik bağlama sistemini tanıttı

Deutsche Bahn, yük tren vagonlarını dijital otomatik bağlama sistemini tanıttı

Deutsche Bahn, yük tren vagonlarını dijital otomatik bağlama sistemini tanıttı

AA / Ömer Sercan Karkuş - Son Dakika Haberleri

Almanya, Berlin, Alman, Güncel, Haber

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