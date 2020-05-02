Deus Ex GO Ücretsiz Olarak Android ve iOS'te
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Deus Ex GO Ücretsiz Olarak Android ve iOS'te

Deus Ex GO Ücretsiz Olarak Android ve iOS'te
02.05.2020 21:32 | Son Güncelleme: 02.05.2020 21:32

Ünlü Deux Ex serisinin mobil oyunu olan Deus Ex GO, sınırlı bir süreliğine App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak sunuldu.

Ünlü Deux Ex serisinin mobil oyunu olan Deus Ex GO, sınırlı bir süreliğine App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak sunuldu. Eğer bulmaca odaklı oyunları seviyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın.

1975 yılındaki kuruluşundan bu yana geçen kırk dört yıllık süreçte oyun dünyasına birçok klasik kazandırmıştı, Square Enix. Bunların arasında Deus Ex de bulunuyor. Ion Storm tarafından geliştirilen ilk oyun, 2000 yılında Eidos Interactive tarafından satışa sunulmuştu. 2009 yılında Eidos Interactive Square Enix tarafından satın alınınca, haliyle serinin hakları da Japonya menşeli yayıncıya geçmişti.

Deus Ex serisinin oyunları ağırlıklı olarak konsollar ve bilgisayarlar için geliştirilmiş olsa da, 2013 yılında çıkan Deus Ex: The Fall ve 2016 yılında çıkan Deus Ex GO adında iki de mobil cihaz oyunu bulunuyor. Bu iki oyunun PC için de satışa sunulduklarını söyleyeyim. Eğer Android veya iOS kullanıcısıysanız, Deus Ex GO sınırlı bir süreliğine ücretsiz olarak indirmeye sunuldu.

Ücretsiz Deus Ex GO Fırsatını Kaçırmayın

App Store üzerinden 35 TL ve Google Play üzerinden de 43 TL ödeyerek satın alabileceğiniz oyunu 1 - 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında tek kuruş ödemeden cihazınıza indirebilirsiniz. Bir defa indirdiğiniz zaman, kalıcı olarak sizin olacak ve kampanya bitiminden sonra da oynamaya devam edebileceksiniz. Android kullanıcısıysanız, cihazınızın yazılımının en aşağı 4.2 olması gerekiyor. iOS tarafında ise en aşağı iPhone 4S destekleniyor.

Deus Ex GO, oynanış olarak Hitman GO ve Lara Croft GO oyunları ile benzerlik gösteriyor. Sıra tabanlı ve mantığa dayalı bulmacaları çözerek ilerleyeceğini hikaye boyunca yine Adam Jensen rolünde olacaksınız. İlerleyişiniz boyunca sadece çözülmeyi bekleyen bulmacalar ile değil, gizlilik dahil stratejik hamleler ile aşmanız gereken birçok düşman da çıkacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haber
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haber
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı Haber
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Haber
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü Haber
16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil Haber
Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
Kapıyı kırıp alabalık tesisine giren boz ayı, karnını doyururken kameralara yakalandı
Kapıyı kırıp alabalık tesisine giren boz ayı, karnını doyururken kameralara yakalandı
ABD, koronavirüs tedavisi için Remdesivir isimli ilaca 'acil durum onayı' verdi
ABD, koronavirüs tedavisi için Remdesivir isimli ilaca "acil durum onayı" verdi
Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı
Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı
Polis, yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan 20 kişiye 86 bin TL ceza kesti
Polis, yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan 20 kişiye 86 bin TL ceza kesti
İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir
İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda: Sneijder benden daha iyi
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda: Sneijder benden daha iyi
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Define arama skandalıyla gündeme gelen Dipsiz Göl, eski güzelliğine kavuşabilir
Define arama skandalıyla gündeme gelen Dipsiz Göl, eski güzelliğine kavuşabilir
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Ajda Pekkan Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Falcao Arda Turan Selçuk İnan Lionel Messi Burak Yılmaz
Daha Fazla Su Mayıs Ramazan Instagram
Şu an buradasınız: Deus Ex GO Ücretsiz Olarak Android ve iOS'te - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 22:34:19. #1.14#
title