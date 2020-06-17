DEÜ yurtlarında Kovid-19 önlemleri Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üniversite yurtlarında kontrollü sosyal hayat kavramına uygun yapısal düzenlemeler yaptıklarını bildirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üniversite yurtlarında kontrollü sosyal hayat kavramına uygun yapısal düzenlemeler yaptıklarını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kontrollü sosyal hayat düzenlemelerini devam ettiren DEÜ, Buca'da bulunan erkek öğrenci yurdu ve Buca Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde bulunan kız öğrenci yurdunda, kontrollü sosyal hayat kavramına uygun yapısal düzenlemeler gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Nükhet Hotar, salgının başladığı ilk günden itibaren uygulamaya koydukları önlemleri kararlılıkla sürdürdüklerini, bu çerçevede öğrencilerin ve öğretim üyelerinin, eğitim ve çalışma ortamlarını iyileştirecek planlamalar yaptıklarını belirtti.

Önceliklerinin öğrencilerin uygun ortamlarda barınmalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Hotar, şunları kaydetti:

"Bu nedenle ilk olarak erkek öğrenci yurdu ve Buca Eğitim Fakültesi Yerleşkemizde bulunan kız öğrenci yurdumuzu yenilemeye başladık. Sosyal mesafe uygulamasıyla birlikte odalarımızın kapasitelerini yeniden düzenliyoruz. Bu düzenleme nedeniyle mevcut yurtlarımızın kapasitesi neredeyse yarı yaraya azalacak. Doğacak ihtiyacı da inşa edeceğimiz yeni yurt binalarıyla karşılayacağız. Yurtların inşa edileceği yerden, mimari projelerine kadar çok detaylı bir çalışma yürütüyoruz."

Kaynak: AA