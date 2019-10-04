DEÜ yüksek lisans öğrencisi Yıldırım'dan esprili istek

04.10.2019 13:39

Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) 2019-2020 akademik yılı açılış törenine katılan 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yıllar sonra aftan yararlanıp DEÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi olduğunu belirterek, "Hocam bu geliş gidişlerimi devamsızlıktan düşerseniz memnun olurum" esprisi yaparken, gençlere de, "70 yıllar sürekli anarşik olayların üniversitede yoğunlaştığı, eğitimin sakin ve düzenli olarak hiçbir zaman olmadığı, her gün 'bugün neyle karşılaşacağız' dediğimiz yıllardı. Şanslısınız; ülkemizde huzur, istikrar var" dedi.



Türkiye'nin son başbakanı, 28. Dönem TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, DEÜ'nün Sabancı Kültür Merkezinde düzenlenen 2019-2020 akademik yılı açılış törenine katıldı. Dokuz Eylül Üniversitesinin zihninde ayrı bir yeri olduğunu kaydeden Yıldırım, DEÜ'nün hali hazırda yüksek lisans öğrencisi olduğunu söyledi. Yıldırım, "İstanbul Teknik Üniversitesinden mezun olduktan sonra iş hayatına atıldım. Yüksek lisans hevesim vardı. İlk imtihan açan Dokuz Eylül'dü. O zaman Ege Üniversiteydi. Ege'de sınava girip kazandım fakat İTÜ de sınav açtı. Orayı da kazandım. Hal böyle olunca İstanbul'da devam etmek işimize geldi. Sonra Dokuz Eylül 1982'de Ege'den ayrıldı, ben devamsızlıktan atıldım. Yıllar sonra rektör hocamızı ziyarete geldiğimde sürpriz yaptı. Başbakanlığım döneminde çıkarılan öğrenci affıyla kaydımın yenilendiğini söyledi. Ben şu an sizin gibi Dokuz Eylül'ün yüksek lisans öğrencisiyim. Her ne kadar devamda sizin kadar azimli olamasam da, hocam bu geliş gidişlerimi devamsızlıktan düşerseniz memnun olurum" diye konuştu.



"Gençler, şanslısınız"



Konuşmasında gençlere de seslenen Yıldırım, şunları söyledi:



"Burada bu sıralardan geçmiş biri olarak, sizin kadar rahat şartlarda eğitim görme imkanı olmayan ağabeyiniz olarak; 73'te İTÜ'ye kaydolduğumda 10 Aralık'tı. Senenin yarısı gitmiş. Anarşik olaylardan dolayı doğru dürüst ders yapamadık. Bir sene okuduk sonra iki arkadaşımızı katlettiler ne yazık ki ve üniversite bir yıl kapalı kaldı. Eğitim görmeden bir yıl mezuniyet gecikti. 70 yıllar sürekli anarşik olayların üniversitede yoğunlaştığı, eğitimin sakin ve düzenli olarak hiçbir zaman olmadığı, her gün 'bugün neyle karşılaşacağız' dediğimiz yıllardı. Şanslısınız; ülkemizde huzur, istikrar var. Üniversitelerde ilerde huzur var. Bu zamanı en güzel şekilde değerlendirin. Mezun olunca nerede nasıl iş bulacağım kaygısına düşünüp kendinizi eğitimle öğretimle yetiştirmekle ilgili konuları lütfen ıskalamayın. Ne yaparsanız bu yıllarda yaparsınız. Tabii ki öğrenmenin yaşı yok ancak ne yaparsanız üniversite yıllarında yaparsınız. Üniversite size evrensel düşünmeyi öğretecek, muhakeme kabiliyetinizi geliştirecek."



"Sıfıra sıfır elde var sıfır"



Öğrencilere yabancı dil konusunda da önerilerde bulunan Yıldırım, şöyle konuştu:



"Bir kere üniversitedeyken sizin yabancı dil sorununuzun kalmaması lazım. Bunun acısını, sıkıntısını çeken biri olarak, 40 yaşında dil öğrenmek için evini bırakıp yurt dışına gidip iki sene orada kalmak zorunda kalan biri olarak söylüyorum; bu işi burada halledin. En güzel yer üniversite yıllarıdır. En az iki yabancı dili mutlaka halletmelisiniz. Ne yazık ki ortaokulda, lisede, üniversitede yabancı dil okuyoruz, işin sonunda sıfıra sıfır elde var sıfır. Başaramadık. Şimdi okulların sayısı çoğaldı, yabancı dil daha önemsenir hale geldi. Eskiye göre iyi ama hala bu konuda kat etmemiz gereken yol çok fazla. Dünya küresel köye dönüşecek. Bugün artık sosyal medyayla, internetle dünyanın sınırları kalktı. Her yerde her bilgiye her an ulaşma fırsatınız var. Herkesle dostluk kurup yazışma imkanınız var."



"Bildiğimiz mesleklerin yok olacağını göreceğiz"



Gelecekte gençlerin konuştuğu şeylerin kendilerine yabancı geleceğini ifade eden Yıldırım, sanal gerçekliğin, kodlama eğitiminin, robotik çalışmaların daha fazla konuşulacağını, 5G'nin ayrı yaşam tarzı olarak hayatlara gireceğini kaydetti. Yıldırım, "Sürücüsüz araçlar fantezi olmaktan çıkacak, ticarileştirilmiş olarak yollarda olacak. Yapay zeka da önemli bir alan olarak önümüze çıkacak. Tüm bunların sonunda bugün bildiğimiz mesleklerin yok olacağını göreceğiz. Bilmediğimiz o kadar meslek gelecek. Sizin yapmanız gereken yeni mesleklere kendinizi hazırlamanız. Bunu birlikte başaracağız" dedi.



"2002'de Türkiye'nin ahvali pek parlak değildi"



Konuşmasında, 2002 yılı ile günümüzü değerlendiren Yıldırım, şu ifadelere yer verdi:



"2002'de Türkiye'nin ahvali pek parlak değildi. 2001 krizinde iflas etmiş, bankaları kapanmış, morali sıfırın altına düşmüş bir ülke ve 2002'den itibaren biz AK Parti olarak tek başına iktidara geldik. O gün bugün ülkenin yönetim sorumluluğunu üstlendik. 18 yıl az bir süre değil. İnsan hayatında çok önemli bir süre. Bu sürede iyi yaptığımız şeyler var, eksiklerimiz var, şüphesiz yanlışlarımız var. Bütün olarak ele aldığımızda nereden nereye geldik bakmak lazım. 12 yıl sorumluluk taşıdığım bakanlıkla ilgili şunu söyleyebilirim; 2002'de Türkiye alt yapı gelişiminde dünyada 39. sıradaydı. 2013'ten itibaren 9. sıraya yükseldi. 12 yılda tam 30 basamak yükseldi. Hava taşımacılığından aldığımız pay yüzde 0.4 iken bugün 2.5. Türkiye'nin havacılığının gelişmesi karşısında dünya şapka çıkardı."



"Yabancı öğrenci sayısı artmalı"



2003'te 76 üniversite varken bugün 207 üniversitenin olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Üniversiteye erişilebilirlik açısından Türkiye dünyada ikinci sıraya yükseldi. Yunanistan'dan sonra Türkiye bu konuda en önde gelen ülke. Bugün orta öğretimden mezun olan herkes teorik olarak, sayı olarak üniversiteye gidebilir. Kontenjanların toplamı mezun olanlar kadar. Niye giremeyenler var; beğenmeyenler var, kendilerine göre tercih yapıyorlar. Yoksa hiç kimse dışarıda kalmaz. Tabii en iyisi için gayret etmek insanın tabiatında olan bir şey. Erişimde ciddi sorunumuz kalmadı ama bununla yetinemeyiz. Üniversiteye giren ve 7 milyon 750 bini bulan gençlerimizin en iyi şekilde üniversitede oldukları süre içinde kendilerini yetiştirmeleri, donanımlı hale gelmeleri çok ama çok önemli" diye konuştu. Yıldırım ayrıca, üniversitelerin yabancı öğrenci sayısını da artırmaları gerektiğini ifade etti.



DEÜ Veterinerlik Fakültesi akademik yılı açılışı



Akademik yıl açılışında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise şunları söyledi:



"Ülkemizde bilimin yüceltildiği ve yüksek öğretim kurumlarına yeni misyonların yüklendiği yeni dönemi yaşıyoruz. Üniversite yönetimi olarak her girişimizi bu yaklaşıma uygun olarak gerçekleştireceğiz."



Hotar, Denizcilik Fakültesi için araştırma gemisi sözünü Yıldırım'a tekrar hatırlattı. Törende Kiraz'da kurulan DEÜ Veterinerlik Fakültesinin akademik yıl açılışı ise telekonferans yöntemi ile gerçekleştirildi. DEÜ Diş Hekimliği Fakültesinin kurulacağının da müjdesi verildi.



Törende ayrıca mezuniyette dereceye giren öğrencilere plaket takdiminde bulunuldu. Törende, DEÜ Konservatuvarı Orkestrası tarafından müzik dinletisi icra edilirken, DEÜ Hemşirelik Fakültesi öğrencileri de Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü seslendirdi. Törene Yıldırım'ın yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile İzmir milletvekilleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA