DEÜ yerli kan pompası üretiminde sona geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

DEÜ yerli kan pompası üretiminde sona geldi

06.03.2021 09:54 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:58
DEÜ yerli kan pompası üretiminde sona geldi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesinde geliştirilen yerli kan pompasında seri üretim aşamasına gelindiğini açıklayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Kalp damar cerrahisi alanında ameliyathanelerde kullanılan ve hayati öneme sahip yerli kan pompamızı ürettik.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesinde geliştirilen yerli kan pompasında seri üretim aşamasına gelindiğini açıklayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Kalp damar cerrahisi alanında ameliyathanelerde kullanılan ve hayati öneme sahip yerli kan pompamızı ürettik. Bu başarıya imza atan Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Erdem Silistreli ile ekibini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Silistreli ve ekibi, DEÜ bünyesinde yerli taşınabilir kan pompası üretti. Benzerlerinden daha küçük bir tasarıma sahip olan kan pompasının laboratuvar, kan ve akım testleri tamamlandı. Seri üretim aşamasına gelinen cihazın ithal ürünlere göre düşük maliyeti ve yerli üretim avantajı ile sağlık sektörüne tedarik kolaylığı sağlanması hedefleniyor.

Yerli üretime destek

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Türkiye'nin yerli ve milli üretim ile ilgili ulusal politikalarını destekleyecek faaliyetler yürüttüğünü söyleyen Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Özellikle sağlık hizmetinin aksamadan devam ettirilmesi noktasında medikal cihazların yerli üretim olması hayati önem taşıyor. Covid-19 sürecinde ülkeler kendi üretimleri olan stratejik öneme sahip ürünlerin ihracatını ya yavaşlattı ya da tamamen durdurdu. Dolayısıyla bu ürünleri ithal eden ülkeler çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Bu nedenle ülkemizin yerli ve milli üretim ile ilgili ulusal politikalarını önemsiyor ve destekliyoruz. Üniversite olarak hem akademik kadromuza hem de DEPARK bünyesinde AR-GE faaliyeti yürüten firmalara tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kalp damar cerrahisi alanında ameliyathanelerde kullanılan ve hayati öneme sahip yerli kan pompamızı geliştirdik. Seri üretim için de çalışmalarımız sürüyor. Bu başarıya imza atan Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Erdem Silistreli ve ekibini yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Testler tamam; sıra seri üretimde

Yerli kan pompasının patentinin Dokuz Eylül Üniversitesine ait olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erdem Silistreli, testleri tamamlanan cihazın seri üretim aşamasına geldiğini belirtti. Silistreli, "Gerçek boyutlu prototipi üretilen cihazımızın laboratuvar, kan ve akım testlerini tamamladık. Benzerlerinden farklı olarak daha küçük ve kullanımı kolay olan taşınabilir kan pompamız kablosuz olarak kontrol edilebiliyor. Verileri depolayabilen cihaz aynı zamanda kablosuz olarak da veri aktarımı yapabiliyor. Veriler hem hasta ile ilgili geriye dönük değerlendirmeler yapılabilmesi hem de bilimsel araştırmalara istatistiki bilgiler aktarılması için arşivleniyor. Kablosuz aktarım yapabilen cihazımızın yakın gelecekte verileri doktor ya da perfüzyonistin kullandığı mobil cihazlara aktarmasını sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

DEÜ yerli kan pompası üretiminde sona geldi
DEÜ yerli kan pompası üretiminde sona geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cansu Dere İbrahim Selim Müslüm Gürses
Spor Mustafa Er Erol Bulut Abdullah Avcı Mustafa Yumlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DEÜ yerli kan pompası üretiminde sona geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 10:02:11. #1.15#
title