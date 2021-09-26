DEÜ, Seferihisar'da öğrenciler için misafirhane oluşturdu - Haberler
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DEÜ, Seferihisar'da öğrenciler için misafirhane oluşturdu

AA / Halil Şahin - Haberler | Güncel
DEÜ, Seferihisar'da öğrenciler için misafirhane oluşturdu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin barınma sıkıntısı yaşaması ihtimaline karşı, Seferihisar ilçesindeki yerleşkede misafirhane hazırlandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin barınma sıkıntısı yaşaması ihtimaline karşı, Seferihisar ilçesindeki yerleşkede misafirhane hazırlandı.

DEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin Seferihisar'da barınma sorunu yaşamaması için DEÜ Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi binası bünyesinde misafirhane oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, her zaman öğrencilerinin yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"DEÜ Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerimizin Seferihisar'da herhangi bir barınma sıkıntısı yaşama ihtimaline karşı önlemlerimizi aldık. DEÜ Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi binasında oluşturduğumuz misafirhane ile öğrencilerimizin yeni akademik yıla huzurlu bir başlangıç yapmalarını sağlayacağız. Tüm imkanlarımızla, aileleri tarafından bizlere emanet edilen evlatlarımızın her zaman yanındayız."

DEÜ'ye bağlı öğrenci yurtlarında, 4 Ekim 2021'de başlayacak akademik takvim öncesinde tüm eksiklerin giderildiği, yurtların bakım ve onarımlarının tamamlandığı da açıklamada belirtildi.

AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri
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