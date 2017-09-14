Deü Rektörü Prof. Dr. Kasman Görevden Alındı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman görevden alındı.



Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilen Kasman'ın tedbiren görevden alındığı öğrenildi.



YÖK'te başlatılan soruşturmaya ilişkin bilginin üniversiteye bugün ulaştığı kaydedildi.



Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Çelik vekaleten DEÜ Rektörlüğüne getirildi.