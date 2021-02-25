DEÜ'lü Canbey, kompozisyon ve orkestra şefliği ana sanat dalında "profesör" unvanı alan ilk kadın oldu
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DEÜ'lü Canbey, kompozisyon ve orkestra şefliği ana sanat dalında "profesör" unvanı alan ilk kadın oldu

25.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:04
DEÜ'lü Canbey, kompozisyon ve orkestra şefliği ana sanat dalında

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı Müdürü Ebru Güner Canbey'in, Türkiye'de kompozisyon ve orkestra şefliği ana sanat dalında "profesör" unvanını alan ilk kadın akademisyen olduğu bildirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı Müdürü Ebru Güner Canbey'in, Türkiye'de kompozisyon ve orkestra şefliği ana sanat dalında "profesör" unvanını alan ilk kadın akademisyen olduğu bildirildi.

DEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, Prof. Canbey'i makamında ağırlayarak, başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Üniversitenin faaliyet gösterdiği her alanda, ilkleri gerçekleştirmesi için çalıştıklarını aktaran Prof. Dr. Hotar, "Kendini sanatına adayan, ortaokuldan itibaren başladığı sanat eğitimini yaşam tarzı haline getiren Prof. Ebru Güner Canbey'in başarısı bizi gururlandırdı. Akademik birimlerimizin başında kendi alanında yetkin isimlerin görev alınmasına da önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Prof. Canbey de keyif aldığı bir mesleği yaptığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başarı, yaşamda ve kariyerde bir sonuçtur. Müzikte yaratma süreci düzenli ve istikrarlı bir çalışma ile sonuç veriyor. Eğitim sürecimde okula hangi hevesle gittiysem, 21 yıllık akademisyenlik hayatımda da aynı hevesle çalışmaya devam ettim. Akademik çalışmalarımda ilkleri yaşamak da bu hevesi besledi. DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsünde açılan Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı'nın 2003'te ilk mezunu oldum. Türkiye'de kompozisyon ve orkestra şefliği ana sanat dalında yardımcı doçent, doçent unvanlarının ardından ilk ve tek profesör unvanını alan kadın akademisyen oldum. Kurulum aşamasında yer aldığım ana sanat dalında bu başarıyı elde etmek ayrı bir gurur kaynağı oldu."

DEÜ Devlet Konservatuvarı "Piyano" bölümüne ortaokulda giren Canbey, lisans ve yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesinde "yardımcı doçent" ve "doçent" unvanını alan Canbey, geçen yıl ağustos ayından bu yana Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü görevini yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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