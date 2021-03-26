DEÜ Kiraz'da bölgenin ilk kanatlı hayvan çiftliğini kuruyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Veteriner Fakültesi bünyesinde, Kiraz ilçesinde kurulan ve bölgenin ilk kanatlı hayvan çiftliği olma özelliğini taşıyan Gezen Tavuk Yumurta Üretim Tesisleri çalışmalarını yerinde inceleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Veteriner Fakültesi bünyesinde, Kiraz ilçesinde kurulan ve bölgenin ilk kanatlı hayvan çiftliği olma özelliğini taşıyan Gezen Tavuk Yumurta Üretim Tesisleri çalışmalarını yerinde inceleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Bu tesis sadece üretim amaçlı değil, fakültemiz öğrencilerinin uygulama eğitimlerinde de kullanılacak. Ayrıca bu tesis öğretim üyelerimizin TÜBİTAK ve benzeri kaynaklardan desteklenen projelerinde de bir laboratuvar vazifesi görecek" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir'in en önemli hayvancılık merkezlerinden olan Kiraz ilçesinde bulunan Veteriner Fakültesi bünyesinde, bölgenin ilk kanatlı hayvan çiftliğini kuruyor. Hisarköy Mahallesi'nde kurulacak Gezen Tavuk Yumurta Üretim Tesisleri, bilimsel araştırmalar ve Ar-Ge faaliyetleri için bir laboratuvar niteliğinde olacak. Tesiste, aynı zamanda uygulamalı eğitimler de gerçekleştirilecek. Kiraz Kaymakamlığı tarafından tahsis edilen 2.5 dönümlük arazide bin tavuk kapasite ile kurulacak tesiste, ilerleyen dönemde bıldırcın yumurtası ile ilgili çalışmalar da yapılacak.

DEÜ Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Veteriner Fakültemizde birçok yeni proje başlatıyoruz. Öncelikle 2.5 dönümlük bir arazide bin tavuk ile başlayarak gezen tavuk yumurtası ve takibinde bıldırcın yumurtası üretimi yapacağımız bir tesis kuruyoruz. Bu tesis sadece üretim amaçlı değil, fakültemiz öğrencilerinin uygulama eğitimlerinde de kullanılacak. Örneğin; yem kalitesi et ve yumurta miktarı ve kalitesini nasıl etkiliyor öğrencilerimiz bunu sahada görebilecekler; ayrıca bu tesis öğretim üyelerimizin TÜBİTAK ve benzeri kaynaklardan desteklenen projelerinde de bir laboratuvar vazifesi görecek. Tesisimiz aynı zamanda bölgemizdeki ilk kanatlı hayvan çiftliği olması bakımından da önem taşıyor. Bu ilk adımı atmaktan dolayı mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.

Veteriner Fakültesi bünyesinde büyük ve küçükbaş hayvan besiciliği alanlarında da çok sayıda bilimsel çalışma yürütüldüğüne dikkat çeken Rektör Hotar, "Hocalarımız aynı zamanda büyük ve küçükbaş besicilik, süt ve süt ürünleri üretimi, yem kalitesi, suni tohumlama, gebelik takibi konularında da araştırmalar yürütmekte ve bölgenin ihtiyaçları için çalışmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulmakta olan İthalat, İhracat ürünleri ile Yem ve Gıda Analizlerine yönelik tematik laboratuvarımız ileri teknolojideki altyapısı ile Veterinerlik Fakültemiz bünyesinde yürütülecek araştırmaların çeşitliliği ve niteliğine olumlu katkılarda bulunacak, bu birimlerimiz ortak ulusal ve uluslararası çalışmalarda yer alacaktır" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı