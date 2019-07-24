DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi binasının taşınması kararı

İzmir Barosu, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarının, Buca'daki Tınaztepe Kampüsü'ne taşınmasına yönelik işlemin durdurulması istemiyle dava açtı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi önünde, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrencilerle açıklama yapan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bulunduğu binadan deprem riski nedeniyle alınmış raporlar gerekçe gösterilerek taşınmasına yönelik işlemin iptalini talep ettiklerini söyledi.

Yaşam hakkını önemsediklerini ama eğitim hakkını da çok önemsediklerini vurgulayan Yücel, şunları kaydetti:

"Konforlu binalar, lüks binalar falan değil mesele, mesele eğitim meselesi. O yüzden hangi binaya taşıdığınızın bir önemi yok ama taşıdığınız binanın verilecek eğitimin koşullarına, ihtiyaçların uygun koşulları taşıması kaçınılmaz. Dün Tunç Soyer'in bir açıklaması vardı, 'Kültürpark kısa bir süreliğine öğrencilerin kullanımına bırakılabilir' diye. İzmir kenti güzel sanatlar fakültesi öğrencilerine ve öğretim üyelerine ev sahipliği yapacak bir bina bulma konusunda yetersiz değildir. Yeter ki üniversiteler bu konuda niyetli olsun, bu konuda adım atmaya hazır olsunlar. Mahkeme heyetini bu talebimize yanıt vermeye, bu talebimiz doğrultusunda işlem yapmaya çağırıyoruz."

Konuşmaların ardından Yücel ve beraberindekiler dava dilekçesi ve konuya ilişkin belgeleri İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne iletti.

Kaynak: AA