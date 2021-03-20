DEÜ Down Sendromuna dikkat çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

DEÜ Down Sendromuna dikkat çekti

20.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:17
DEÜ Down Sendromuna dikkat çekti

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Buca Eğitim Fakültesinde 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen 'Engelleri Mutfakta Aşıyoruz' etkinliğinde, özel öğrencilerle bir araya geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Buca Eğitim Fakültesinde 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen 'Engelleri Mutfakta Aşıyoruz' etkinliğinde, özel öğrencilerle bir araya geldi. Engelleri ortadan kaldırmak için imkanlarını seferber ettiklerini ifade eden Hotar, "Önemli olan insanların kalpleri engelli olmasın, mühürlü olmasın. Onun dışında her türlü engeli her türlü zorluğu aşabiliriz. Buna yürekten inanıyoruz" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Buca Eğitim Fakültesi (BEF), Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrenci Topluluğu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğünün iş birliğiyle, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında özel öğrencilere yönelik 'Engelleri Mutfakta Aşıyoruz' etkinliği düzenledi. Artı Biz Kafe'de yapılan etkinliğe; Mehmet Ali Susam Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Şeyh Şamil Özel Eğitim Meslek Okulundan katılan down sendromlu 5 öğrenci, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Topluluğu üyeleri ile birlikte kurabiye yaparak keyifli vakit geçirdi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın katıldığı etkinlikte, Buca Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna, Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörü Doç. Dr. Gökhan Tenikler, akademisyenler ile özel öğrencilerin aileleri ve öğretmenleri de hazır bulundu.

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen bu anlamlı etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, engelleri ortadan kaldırmak üzere imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Hotar, "Biz gücümüz yettiğince, imkanlarımız dahilinde hem üniversitemiz hem de ülkemiz düzeyinde engelleri kaldırmak üzere çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktada bizim hareket noktamızı şu anlayış oluşturuyor; önemli olan insanların kalpleri engelli olmasın, mühürlü olmasın. Onun dışında her türlü engeli her türlü zorluğu aşabiliriz. Buna yürekten inanıyoruz" dedi.

Özel öğrencilere, etkinlikte öğrendikleri lezzetleri ilerleyen günlerde evlerini ziyaret ederek tatmak istediğini söyleyen Hotar, katılımları için teşekkür ederek hediyeler takdim etti. Etkinlikte ayrıca, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğünün iş birliğinde hazırlanan Down Sendromu Kamu Spotunun ilk gösterimi yapıldı. - İZMİR

DEÜ Down Sendromuna dikkat çekti
DEÜ Down Sendromuna dikkat çekti
DEÜ Down Sendromuna dikkat çekti
DEÜ Down Sendromuna dikkat çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu Aras Bulut İynemli
Spor Caner Erkin Ünal Karaman Sergen Yalçın Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DEÜ Down Sendromuna dikkat çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 12:25:23. #1.15#
title