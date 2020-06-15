DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Sözbilir'den Bingöl depremine ilişkin açıklama Açıklaması Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün ve bugün meydana gelen depremlere ilişkin, Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğudaki iki kolunun birlikte deprem üretmeye başladığını ve 40 kilometre uzunluğa varan fayın 6,9...

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün ve bugün meydana gelen depremlere ilişkin, Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğudaki iki kolunun birlikte deprem üretmeye başladığını ve 40 kilometre uzunluğa varan fayın 6,9 büyüklüğe kadar deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu bildirdi.

Sözbilir, yaptığı açıklamada, Bingöl'ün Karlıova ilçesi Kaynarpınar mevkisinde dün saat 17.24'te 5,7 büyüklüğünde, bugün ise 09.51'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatarak, bölgenin önemli deprem potansiyeli barındıran yerlerden olduğunu belirtti.

Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğudaki kollarının birlikte deprem üretmeye başladığını vurgulayan Prof. Dr. Sözbilir, şunları kaydetti:

"Faylar tetiklendi. Dünkü depremde 5,7 ile kırılmaya başlayan Elmalıdere segmentinin artçıları sürerken, bugün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem Kargapazari segmenti üzerinde gerçekleşti. Yani Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğudaki iki kolu birlikte deprem üretmeye başladı. 40 kilometre uzunluğa varan her iki fay üzerinde 6,9 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli var. Bu nedenle hasar görmüş evlere girilmemesi çok önemli. Erzincan ile Karlıova arasındaki bölgede önemli bir sismik etkinlik yaşanıyor."

Kaynak: AA