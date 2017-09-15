Deü'deki Rektör Değişimi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, üniversite olarak Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ağırlık vereceklerini ifade etti.



Çelik, yaptığı açıklamada, önceki dönemde rektör adayı olduğunu hatırlatarak, adaylık zamanında bazı vaatlerde bulunduğunu, yeni dönemde bunları geliştirerek uygulamayı hedeflediklerini aktardı.



Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Rektör olarak bundan sonraki süreçte Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ağırlık verecek, akademik ve idari personelimizle öğrencilerimize her zaman destek olacağız. Amacımız başta ülkemiz olmak üzere bilim dünyasına ve üniversitemize katkı sağlayacak çalışmalara imza atmak. El birliğiyle üniversitemizi güçlendirmeye ve 'Dokuz Eylül' markasını uluslararası alanda örnek hale getirmeye çabalayacağız."



DEÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman, dün YÖK tarafından görevden alınmış yerine vekaleten Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Çelik atanmıştı.