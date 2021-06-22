DEÜ'de "Müsilajın nedenleri, etkileri ve çözüm önerileri" konulu panel düzenlendi
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DEÜ'de "Müsilajın nedenleri, etkileri ve çözüm önerileri" konulu panel düzenlendi

DEÜ'de 'Müsilajın nedenleri, etkileri ve çözüm önerileri' konulu panel düzenlendi
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Teknoloji

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü "Müsilajın nedenleri, etkileri ve çözüm önerileri" konulu panel düzenledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü "Müsilajın nedenleri, etkileri ve çözüm önerileri" konulu panel düzenledi.

DEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi kıyılarını etkisi altını alan ve çevre sorunu haline dönüşen müsilaj konulu çevrim içi düzenlenen panelde, bilim insanları, müsilaja Karadeniz ve Akdeniz'deki değişimlerin, iklim değişikliğinin, Marmara Denizi'nin kendi iç dinamiklerinin ve son 40 yılda artan insan kaynaklı etkilerin neden olduğunu vurguladı.

Müsilaj sorununun çözümü için bu baskıların ekosistem üzerindeki etkilerinin hafifletilmesinin ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan baskının azaltılmasının gerekli olduğu aktarıldı.

Marmara Denizi kıyı alanları ve bu alanların hinterlandını oluşturan havzalarda kentsel ve endüstriyel atıklar gibi mevcut tüm noktasal kirlilik kaynaklarına uygun kapasitelerde arıtma ve deşarj sistemlerinin kurulması, Marmara Denizi'ne deşarj edilen tüm kentsel ve endüstriyel atık sularının ileri biyolojik arıtmadan geçirilmesi, nütrient giderimi yapılması ve bundan sonra derin deniz deşarjına izin verilmesi, endüstriyel tesislerin atık su miktarını ve kirlilik yükünü azaltıcı geri kazanım odaklı iyi teknoloji uygulamalarına geçilmesi gerektiğine işaret edildi.

Panelde konuşan, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, sorumluluklarının farkında olduklarını belirterek sorunun çok yönlü ele alınması gerektiğini kaydetti.

Doğal hayatın korunması ile çevre konusunda son derece duyarlı olduklarını belirten Hotar, şöyle konuştu:

"Son günlerde Marmara kıyılarını etkisi altına alan müsilajın ortaya çıkardığı sorunlara çözüm önerisi sunmak amacıyla Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitümüzdeki değerli hocalarımızın öncülüğünde bir panel düzenledik. İstanbul Üniversitesindeki kıymetli bilim insanlarının da katkısı ile bu konuda çözüm önerileri oluşturuldu. Üniversite olarak doğal hayatı etkileyen bu konuda, devletimize ve ilgili kurumlarımıza yol göstermeyi hedefledik. Müsilajın çevrenin yanı sıra insan hayatını da etkileyen yönü bulunuyor. Hocalarımız, insana bağlı faktörlerin de bu sorunda etkili olduğunu belirtiyorlar. Dolayısıyla müsilajla ilgili çalışmaların çok yönlü ele alınması gerekiyor. Paneli düzenleyen ve değerli görüşlerini paylaşan hocalarımıza teşekkür ediyoruz."

Panele, DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Şermin Açık Çınar, Prof. Dr. Doğan Yaşar, Prof. Dr. Nihayet Bizsel, Prof. Dr. Şükrü Turan Beşiktepe, DEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Gündüz, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahsen Yüksek, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Nur Topçu Eryalçın katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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