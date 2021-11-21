DEÜ'de fizik tedavi ve rehabilitasyon fakültesi kuruldu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nin Cumhurbaşkanı kararı ile resmen kurulduğu bildirildi.

DEÜ'den yapılan açıklamada, bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakültelerin kurulması, yüksekokulların kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki 19 Kasım tarihli Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayınlanması üzerine DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'nun fakülteye dönüştürüldüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversitenin 18. fakülteye kavuştuğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerindeki yakaladığı uluslararası standartlarıyla, mekanda erişimde YÖK tarafından verilen Turuncu Bayrak Ödülü'yle, bugüne kadar mezun ettiği 1610 lisans, 216 yüksek lisans ve 66 doktora öğrencisiyle alanında öncü olan yüksekokulumuz bundan sonra fakülte olarak başarılarının çıtasını yükseltmeye ve vatandaşlarımıza şifa olmaya devam edecek. Okulumuz, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerindeki yakaladığı uluslararası standartların çıtasını artık fakülte olarak daha üst noktalara taşıyacak."???????

AA / Meriç Ürer - Son Dakika Haberleri

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