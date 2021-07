DEÜ, 15 Temmuz şehitlerini unutmadı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında 12-15 Temmuz 2021 tarihleri arasında bir dizi etkinlik düzenleyerek 15 Temmuz kalkışmasını bütün yönleriyle ele aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında 12-15 Temmuz 2021 tarihleri arasında bir dizi etkinlik düzenleyerek 15 Temmuz kalkışmasını bütün yönleriyle ele aldı. Üniversite olaraki Türkiye'deki en kapsamlı anma etkinliklerinden birisini gerçekleştirdiklerini belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Hafta boyunca alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlediğimiz toplantılarda, FETÖ tehlikesinin henüz geçmediği bir kez daha ortaya koyuldu. Üniversite olarak, bir daha böyle girişimlerin yaşanmaması adına her zaman uyanık ve dikkatli olacağız. 15 Temmuz benzeri kalkışmalara asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından bu yıl 'Türkiye Geçilmez' temasıyla belirlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında, 12-15 Temmuz 2021 tarihleri arasında panel ve sempozyum gibi bir dizi etkinlik düzenleyen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki millet iradesine yönelik hain kalkışmanın kaynağını, amacını ve gelecekte yapılmak istenenleri tüm yönleriyle ortaya koydu. Kalkışmanın 5'nci yıl dönümünde Türkiye'nin istiklal ve istikbaline sahip çıkanları da unutmayan DEÜ rektörlüğü, düzenlediği toplantılarda şehitlerimizi andı, Türk milletine ve demokrasiye olan bağlılığını dile getirdi.

"Unutmayız, unuturmayız"

Rektörlük olarak, FETÖ'nün 15 Temmuz gecesinde ortaya koyduğu teşebbüsün başarılı olması halinde Türkiye'de nelerin olacağı düşüncesinden yola çıkarak bir dizi etkinlik düzenlediklerini kaydeden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Bu yıl 12-15 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinde o gün yaşananları bilimsel temeller çerçevesinde ele aldık" dedi.

Yaşanan hadiseleri alanında uzman isimlerle değerlendirdiklerini ifade eden Rektör Hotar, "Bu habis girişimin Türkiye'ye ve demokrasiye verdiği zararı gözler önüne serdik. Cumhuriyetimizin varlığına, milletimizin birliğine ve devletimize karşı gelen her hareketi unutmamanın ve unutturmamanın bilim dünyasının görevleri arasında olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda, düzenlediğimiz programlarda sorumluluğumuzu yerine getirmeye özen gösterdik. DEÜ olarak, içerik anlamında en kapsamlı etkinliklerden birini gerçekleştirdik; 15 Temmuz gecesi yaşananları her yönüyle ele aldık. Hafta boyunca hocalarımız ve konunun uzmanlarıyla yaptığımız toplantı ve sunumlarda tehlike henüz geçmediğini bilimsel verilerle ortaya koyduk. Üniversite olarak, bir daha böyle girişimlerin yaşanmaması adına her zaman uyanık ve dikkatli olacağız. Demokrasimizi tehdit eden kalkışmalara da asla izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızın geleceğini ele geçirmeye yeltenen her türlü unsurla da var gücümüzle mücadele edeceğiz. Çocuklarımıza daha yaşanır bir dünya bırakmanın öncelikli sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz. Bunun için çalışacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman şehitlerimizi rahmet ile anıyor; gazilerimize sağlıklı ömür diliyor; aziz milletimize de şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Dört günde neler yapıldı?

15 Temmuz kalkışmasının nedenleri, sonuçları ve gelecekteki etkilerinin konuşulduğu programın ilk gününde, DEÜ'nün konuğu tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Kalkışmanın önlenmesine rağmen tehlikenin hala geçmediğini ifade eden Ortaylı, terör örgütünün yapısını panele katılanlarla paylaştı. Anma etkinlikler dizisinin ikinci gününde ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış 'FETÖ'nün Kriminal Yapısı' başlıklı sunumu ile örgütün sivil, eğitim ve ünite yapılanmasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın da 15 Temmuz darbe girişiminin dönüm noktalarını ve başarılı olması halinde Türkiye'yi bekleyen sonuçları anlattı. Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım önderliğinde sivil iradenin halkı denkleme dahil etmesiyle büyük bir felaketin önüne geçildiğini vurguladı.

O anı yaşayanlar ilgiyle dinledi

Programlar dizisinin üçüncü gününde kalkışma girişimine şahit olanlar yaşadıklarını anlattı. 'O Anı Yaşayanlar' paneline katılan ve darbe girişimi gecesi TBMM'ye ilk giden isimler arasında yer alan TBMM 25. ve 26. Dönem Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, örgütün meclisi vurarak millete gözdağı vermek istediğini ifade etti. 15 Temmuz kalkışmasında ilk şehit olan Koruma Astsubayı Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın'ın eşi Şahnaz Aydın ve Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Amiri Olcay Yılmaz da, direniş öyküsüne tanıklık ettikleri 15 Temmuz gecesinde yaşananlardan bahsetti.

Aynı gün düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sempozyumu: FETÖ Teröründen 15 Temmuz'a Türkiye Geçilmez" etkinliğinde ise terör örgütünün geçmişten günümüze varlığını nasıl büyüttüğü belgelerle ortaya koyuldu. Sempozyumun ilk oturumunda 'Din İstismarı Bağlamında FETÖ' konuşuldu.

DEÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türkmen Türeli'nin oturum başkanlığını yaptığı toplantıda; Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal, Osmanlı'dan günümüze siyasete etki eden cemaatleri anlattı. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Kılıç, FETÖ'nün din algısını; Polis Akademisi Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Köse ise FETÖ'nün emniyete bağlı eğitim kurumlarındaki yapılanmasından bahsetti.

Günün ikinci oturumda ise örgütün kamu kurumları içerisine nasıl sızdığı, hangi kurumlara kimleri nasıl getirdiği örnekleriyle paylaşıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğüne yeni atanan Mehmet Şahne'nin de katıldığı programda, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Dr. Hüseyin Aşkın, 'Örgütün Anatomisi' başlıklı bir sunum yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Ulusal Güvenlik Şube Müdürü Okan Kaplan, FETÖ'nün sınav yolsuzluklarını ve hak ihlallerini; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Ezber Bodur ise terör örgütünün gençleri nasıl kullandığını ile ilgili sosyolojik tespitlerde bulundu.

Şehitler için anma töreni

Etkinlikler dizisinin son gününde ise Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü fuayesinde yer alan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü köşesinde anma töreni gerçekleştirildi. DEÜ Nevvar Salih İşgören Çocuk Hastanesi Onkoloji Bölümünde yatan çocukların hazırladığı 15 Temmuz Temalı Resim Sergisi'nin açılışı yapıldı. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlerin ruhu için dua okundu. Buradaki programın ardından İnciraltı Levent Marina önünden Dokuz Eylül 1982 Teknesi ile İzmir Körfezi Şehitlere Saygı ve Demokrasi Zaferi Seyri gerçekleştirildi. Aynı gün DEÜ'nün İnciraltı Yerleşkesi'ne de '15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi' ismi verildi.

Selçuk ilçesinde ise Selçuk Kaymakamlığı ve DEÜ Efes Meslek Yüksek Okulu iş birliğinde Tarihi İsabey Camisi Avlusu'nda halkın katılımıyla şehitler anıldı. Darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in ağabeyi Savaş Halisdemir'in de katıldığı anma töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti de yapıldı. Etkinlikler kapsamında ayrıca 15 Temmuz 2016: Bir Kronoloji ve Türkiye Geçilmez filmi gösterildi, Türkiye Geçilmez Temalı Yarışmaların ödülleri verildi. Anma etkinliklerinde vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı