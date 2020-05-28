Detoks karışımını yapmak zor ve zahmetli Koronavirüs sürecinde evde kal çağrılarına uyuyoruz. Fakat bu süreçte hareketsizlik nedeniyle hem kilo alıyoruz hem de ödemlerimiz oluşuyor. Fazlalıklardan ve ağrılardan kurtulmak için detoks yapmak etkili bir yöntem olması ile sıkça tercih ediliyor.

Vücudumuzdaki fazlalıkları atmak için başvurduğumuz detoks, son derece karışık ve zor bir uygulama olması ile bilinir. Hem doğru malzemeleri bir araya getirmeli hem de uzun uğraşlar vermelisiniz. Uzmanlar, detoks uygulamak için yaptığınız karışımların doğru bir şekilde yapılmadığında faydasından çok zararının olduğuna işaret ediyorlar. Bu nedenle konunun uzmanları, hem sağlıklı bir şekilde zayıflama hem de ağrılardan kurtulmak için hazır karışımların kullanılabileceğini belirtiyorlar.

Koronavirüs Sürecinde Bağışıklığı Güçlendirmeliyiz

Koronavirüs salgınının olduğu bugünlerde doktorlar bağışıklık sistemini güçlendirmek gerektiğine dikkat çekiyorlar. Bu süreçte detoks yaparak bağışıklığımızı yüksek tutabiliriz. Detoksfit yetkilisi Doğan Can Polat, doğru malzemelerle etkili detoks yapmanın önemli olduğunu dile getirdi.Polat, "Bağışıklık sistemini bugünlerde her zamankinden daha fazla yüksek tutmalıyız. Doğru malzemeleri bir araya getirirsek detoks ile bunu başarabiliriz. Detoksfit, kişinin bu süreçte doğru ve tam bir detoks yapmasına olanak sağlıyor. Yüzde yüz doğal ve 16 farklı sebze ve bitkinin karışımından meydana gelen karışım sayesinde hangisine ne kattığınızı karıştırmayacaksınız. Böylece bağışıklık sisteminiz ciddi oranda artacak" dedi.

Kadınların Dönemsel Ağrılarına Çözüm Rezene

Kadınların özellikle regl döneminde büyük ağrılar çektiğinin altını çizen Doğan Can Polat, ağrıların yapacakları detoks ile son bulabileceğini sözlerine ekledi.Polat, "Dönemsel ağrı çeken kadınların sorunlarına çözüm olan rezene, karın ağrılarını azalıp şişkinlikleri önleme etkisine sahiptir. Rezene gibi rahatlatıcı etkiye sahip olan nane, özelliğinde yeşil yapraklı bitkileri de içerisinde bulunduran etkili bir detoks yöntemidir" diye konuştu.

Fazlalıklardan Kurtulmak İçin Detoks Uygulamalıyız

Fazla kilolardan ve ödemlerden kurtulmak için etkili bir detoks uygulamak gerektiğine işaret eden Polat, sözlerine şöyle devam etti:

"Vücudumuzda oluşan fazlalıkların bir kısmı yağ bir kısmı da atılması gereken toksinlerdir. Etkili bir detoks süreci ile hepsinden kolayca kurtulabiliriz. Karışımlar içerisinde yer alan yüzde yüz doğal bitki ve sebze karışımları size hem yağlarınızı yaktırır hem de atılması gereken, toksin, su, ödem gibi fazlalıklardan kurtulmanıza olanak sağlar. Maydanoz ve dereotu gibi karaciğerin toksin atmasına yardımcı olan besinlerle karaciğerimiz üzerinden oluşabilecek tüm sorunları ortadan kaldırabilirsiniz

Kaynak: Bültenler