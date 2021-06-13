Deterjan ve kozmetik fabrikalarının gözdesi o köy hasada hazırlanıyor
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Deterjan ve kozmetik fabrikalarının gözdesi o köy hasada hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Oğuz Uysal - Haberler | Ekonomi

Deterjan ve kozmetik fabrikalarının gözdesi o köy hasada hazırlanıyor Lavanta hasadına hazırlanan İdris köyünde bu yıl 2 bin 300 dekarlık alanda hasat yapılacak Lavantanın kurusunun 23, yağının ise 300 TL'den satılması planlanıyor AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı...

Deterjan ve kozmetik fabrikalarının gözdesi o köy hasada hazırlanıyor

Lavanta hasadına hazırlanan İdris köyünde bu yıl 2 bin 300 dekarlık alanda hasat yapılacak

Lavantanın kurusunun 23, yağının ise 300 TL'den satılması planlanıyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı 230 nüfuslu İdris köyü sakinleri lavanta hasadına hazırlanıyor. 2 bin 300 dekarlık alanda ekili olan lavanta ile geçtiğimiz yıl köy sakinleri büyük bir gelir elde ederken, üreticiler geçtiğimiz yıl kurusunun kilosunu 23 TL'den, yağını ise yine 300 TL civarında sattıkları lavantanın fiyatını yine aynı fiyatlardan satmayı planlıyor.

İdris köyünde 2 bin 300 dekarlık alanda üretilen lavantalar sadece fotoğraf meraklısı turistlerin değil deterjan ve kozmetik firmaları tarafından büyük ilgi görüyor. Yaklaşık 4 yıl önce lavanta üretiminin başladığı köyde bu yıl üretim devam ediyor. Lavantadan elde edilen geliri duyan birçok köy sakini tarlarında klasik diye adlandırılan tarım ürünleri ekmekten vazgeçerek lavanta ekimine döndü. Nüfusu yaklaşık 250 olan köyde vatandaşlar hasadı ise aile üyeleri ile birlikte yapıyor. Haziran ayı sonunda başlaması planlanan lavanta hasadının ağustos ayının ortalarına kadar devam edeceği öğrenildi. Hasadı yapılan lavantalar ise yaş ve kuru satıldığı gibi aynı zamanda yağı çıkarılarak da satılıyor. Lavantaya en çok ilgi gösterenler ise deterjan ve kozmetik firmaları oluyor. Hasat öncesi birçok firma üreticiler ile görüşerek ürünler tarladan kaldırılmadan satın alıyor. Bu da köy sakinleri için önemli bir kazanım olurken, bu sayede hasadı yapılan lavantanın pazar sıkıntısı yaşanmıyor.

"Yağının da litresini 300 liradan satmak nasip oldu"

Lavanta üretimi hakkında İhlas Haber Ajansı'na konuşan İdris Köyü Muhtarı Sami Şahin, lavanta üretiminin her geçen yıl arttığını, bunun da köy ile birlikte bölgenin ekonomisine ve turizmine büyük katkı sunduğunu kaydetti. Şahin, "Haziran 25'ten ağustos ayının ilk haftasına kadar hasadımız devam edecek. Fakat tabii bu kuru hasat yapmamızda bir şey olacak olursa bir hafta daha artabilir yani vatandaşın harman yapması için. Tabii geçen sene bir buçuk liraydı önce lavantanın fiyatı, sonra bir kat fazla artırıldı yaş olarak yani kilosunu 3 TL'den verdik. Kuru lavanta yapan vatandaşlarımız da 23 liradan alıcı buldu. Yağını da litresini 300 liradan satmak nasip oldu. Üretimini yaptığımız lavantalar ilk önce kozmetik sanayi, ondan sonra deterjan sanayi ve nikah şekerine varasıya kadar birçok alanda kullanılıyor" diye konuştu.

Deterjan ve kozmetik fabrikalarının gözdesi o köy hasada hazırlanıyor
Deterjan ve kozmetik fabrikalarının gözdesi o köy hasada hazırlanıyor
Deterjan ve kozmetik fabrikalarının gözdesi o köy hasada hazırlanıyor
Deterjan ve kozmetik fabrikalarının gözdesi o köy hasada hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuz Uysal

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