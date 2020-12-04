Deterjan fabrikasında yangın, dumanlar gökyüzüne yükseldi (2)

KONTROL ALTINA ALINDIDenizli'nin Pamukkale ilçesinde deterjan ve temizlik malzemeleri üretilen fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde deterjan ve temizlik malzemeleri üretilen fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangına 80 kişilik personel, 30 itfaiye aracı ile müdahale etti. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Şube Müdürlüğüne ait 2 TOMA, yangının tekrar alevlenme ihtimaline karşı hazır bekletildi.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDEDenizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız olay yerine gelip, söndürme çalışmalarını izledi, yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Atik, yangında can kaybının yaşanmadığını söyledi. Alevlerin fabrikanın yanındaki 1 binaya sıçradığını, 2 dairede maddi hasar meydana geldiğini ifade eden Vali Atik, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin başlatıldığını bildirdi.YANGINA MÜDAHALE EDERKEN, ANNESİNİN ACI HABERİNİ ALDIYangına müdahale eden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kayalık Şubesi'nde görevli itfaiye çavuşu Burçin Kemer, alevlere müdahale ettiği sırada, bir süredir sağlık sorunu nedeniyle hastanede tedavi gören annesinin yaşamını yitirdiğini öğrendi. İtfaiye görevlisine acı haber i İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı tarafından verildi. Meslektaşlarının teselli ettiği Kemer, yangının söndürülmesinin ardından annesinin hayatını kaybettiği hastaneye götürüldü.

Fabrikanın iş insanı Sadettin Kaya'ya ait olduğu belirtildi.

Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT