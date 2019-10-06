Deterjan fabrikası gibi lise

06.10.2019 11:28

Diyarbakır'da Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "VGA" markasıyla sıvı ve katı temizlik malzemesi üretimi yapıyor.

Lisenin Kimya Teknolojisi Bölümü'nden 112 öğrenci, okulun laboratuvarında, aralarında sıvı sabun ve çamaşır suyunun da yer aldığı 22 çeşit temizlik malzemesi üretiyor.

Öğrencilerin günlük yaklaşık 9 ton ürettiği temizlik malzemeleri, resmi kurum ve okullara satılıyor.

Okul müdürü Sezai Güçmen, AA muhabirine, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminin desteğiyle okulda temizlik ürünleri imal etmeye başladıklarını söyledi.

Laboratuvarda öğrencilerin çamaşır suyundan yüzey temizleyicisine, bulaşık deterjanından oda parfümüne kadar geniş yelpazede üretim yaptığını anlatan Güçmen, öğrencilerin çalışma saatlerine göre yevmiye aldığını belirtti.

Öğrencilerin 8 öğretmen gözetiminde üretim yaptığını ifade eden Güçmen, "Ürünlerin imalatı, kamu kurum ve kuruluşlarının talebi doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Öğrencilerimizin sigortaları yapılıyor. Satıştan elde edilen kazançla öğrencilerimize katkıda bulunuyoruz. Ülke ekonomisine de katma değer sağlamış oluyoruz." dedi.

"Ciro hedefi yıllık 2,5 milyon lira"

Kimya Teknolojisi Bölümü alan şefi Naif Okuyucu ise yıl sonu itibarıyla 2,5 milyon liralık ciro hedeflediklerini bildirdi.

İmalatta Sağlık Bakanlığı ile Avrupa Birliğinin onay verdiği ürünleri kullandıklarını dile getiren Okuyucu, "Bölgede kimya alanında temizlik malzemesi üreten tek okul durumundayız. Ar-Ge çalışmaları sonucunda ürün çeşidini 40'a çıkarabiliyoruz. Karacadağ Kalkınma Ajansının desteğiyle laboratuvarımızı yenileyip, kapasitesini artıracağız." dedi.

Öğrenciler mutlu

Öğrenci Esra Ayçiçek, 9 ve 10'uncu sınıfta öğrendikleri teorik bilgileri 11'nci sınıfta pratiğe dönüştürdüklerini belirterek, "Bu okulda okuduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Sağlanan imkandan dolayı okul idarecilerine ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Devran Akçakaya da aldığı eğitim sayesinde, mezuniyetinin ardından kendi iş yerini açabileceğini anlatarak, "Burada etiketleme yapıyorum ve sevkiyata yardım ediyorum. Bizim için hem eğlenceli hem de eğitici." diye konuştu.

Kaynak: AA