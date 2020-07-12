Deterjan fabrikaları o köye gözünü dikti
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Deterjan fabrikaları o köye gözünü dikti

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı 230 nüfuslu İdris köyü, lavanta ekimi sayesinde ekonomik refaha kavuştu.

Deterjan fabrikaları o köye gözünü dikti
12.07.2020 11:12 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:16

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı 230 nüfuslu İdris köyü, lavanta ekimi sayesinde ekonomik refaha kavuştu. 2 bin 300 dekarlık alanda üretilen lavantalar sadece fotoğraf meraklısı turistlerin değil deterjan fabrikalarının da dikkatini çekince köyün nüfusu hızla artmaya başladı. Köy sakinleri, ürettikleri lavantayı kurutup kilosunu 20 TL'den satıyor.

Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu, şehrin tanıtımı için Dazkırı'nın İdris köyünde yaptığı fotoğraf ve video çalışması ile görenleri adeta mest etti. Lavanta üretimi hakkında konuşan İdris Köyü Muhtarı Sami Şahin, lavanta üretiminin her geçen gün arttığını, bunun da köyün ekonomisine ve turizmine katkı sunduğunu belirtti. Şahin, "Köyümüzde her geçen yıl lavanta üretimi artıyor. Daha önce 2 bin dekar alanda olan lavanta üretimi şu anda 2 bin 300 dekara ulaştı. ve köyümüzün geliri artmaya başladı. Arsalarımızın değeri artmaya başladı. Tarlalarımız daha değerli hale geldi. Yerli ve yabancı turistler gelmeye başladı" dedi.

KÖY DETERJAN FABRİKALARININ DİKKATİNİ ÇEKTİ

Şahin, üretilen lavantalara ulusal market zincirlerinin ve deterjan fabrikalarının talip olduklarını ifade ederek, "Bunların dışında deterjan fabrikaları bizimle iletişime geçti. Burada üretilen lavantanın yağını onlar almak istiyor. Yani şu anda 3-4 tane fabrika buraya geldi. Şu anda gayet iyi gidiyor. Geçen sene yaş lavanta 2 liraydı, bu sene ise yaş lavanta 3 liraya gidiyor. Lavanta kurusu ise 18-20 liraya çıktı. Gelirimiz arttı. Köye dönüşler başladı. Şu anda 6-7 tane inşaat devam ediyor. Artık insanlar şehirden köye gelmek istiyor. Allah'a çok şükür kazancımız da iyi. Her şey çok güzel. Geçen sene nüfusumuz 186 idi, bu sene 230 oldu. Dışarıdaki vatandaşlarımız babalarından kalan tarlaları ekmek için buraya geliyor" diye konuştu.

"KOOPERATİF KURACAĞIZ"

Lavanta üretiminin avantajlarından bahseden Şahin, ilerleyen dönemlerde kooperatif kuracaklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Lavantayı domuz yemiyor, başka hayvan yemiyor. Hiçbir şeyden etkilenmiyor. Bu da lavanta üretimine olan ilgiyi artırıyor. Şu anda köyde kooperatif kurmaya çalışıyoruz. 7-8 arkadaş birleşerek bu adımı atarak gelirimizi daha artırmayı planlıyoruz."

Köydeki lavanta bahçelerinde fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek tarafından çekilen fotoğraflar ise adeta görenleri mest ederek kendisini hayran bıraktı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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