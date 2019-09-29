Deterjan dökülen süs havuzu köpürdü

Deterjan dökülen süs havuzu köpürdü

Deterjan dökülen süs havuzu köpürdüHATAY'ın Payas ilçesinde kim tarafından döküldüğü bilinmeyen deterjan süs, havuzunu köpürttü.

29.09.2019 19:35
Deterjan dökülen süs havuzu köpürdü

Deterjan dökülen süs havuzu köpürdü

HATAY'ın Payas ilçesinde kim tarafından döküldüğü bilinmeyen deterjan süs, havuzunu köpürttü.

Payas ilçesindeki çarşı merkezinde bilinmeyen kişi veya kişilerce süs havuzuna deterjan döküldü. Bir anda çevresini köpüklerin sardığı havuz, dikkati çekti. Süs havuzunu görenler, sosyal medyada paylaşımlar yaptı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

PAYAS (Hatay), (DHA)-

Kaynak: DHA
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