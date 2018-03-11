Detech Kimdir?

DETECH Ürün Müdürü Hamit Çobanoğlu, 2010 yılından beri firmalarının piyasaya ne tür çözümler sunduğunu Wise TV'ye aktardı.

DETECH'in sınıflandırma tarafında, 201o yılından bu yana faaliyet gösteren bir firma olduğunu ifade eden Çobanoğlu, içeriden dışarıya sızıntıyı önlemeye yönelik güvenlik çözümlerinin distribütörlüklerini yapan bir firma olduklarını belirtti.