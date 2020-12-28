DETAYLI | Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşı tatili kaç gün olacak, ne zaman başlayacak, sona erecek? 31 Aralık Perşembe tatil mi? Yılbaşı Takvimi!

Yılbaşı yaklaşırken, İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs tedbirleri kapsamında Yılbaşı için aldığı tedbir ve sınırlama kararları tekrar gündeme geldi. Kafası karışan vatandaş Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşı tatili kaç gün olacak, ne zaman başlayacak, sona erecek? 31 Aralık Perşembe tatil mi? sorularını sormaya ve araştırmaya başladı. İşte cevaplar!

Türkiye Koronavirüs Tedbirleri kapsamında yapılan son kabine toplantısında Yılbaşı için sınırlama ve yasaklamalara karar verildi. İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada Yılbaşı kutlamaları ve toplanmaları için ciddi tedbirler alındı. Son yapılan açıklama sonrası vatandaşların aklında Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşı tatili kaç gün olacak, ne zaman başlayacak, sona erecek? 31 Aralık Perşembe tatil mi? Yılbaşı Takvimi açıklandı mı? İşte detaylı tüm cevapları!

31 ARALIK PERŞEMBE TATİL Mİ? YILBAŞI YAKVİMİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılacak olan Yılbaşı kısıtlaması 31 Aralık Perşembe günü bekliyor. Bu kapsamda çalışanlar 31 Aralık Perşembe tatil mi sorularını soruyor. Yılbaşı Takvimi ve resmi tatillere bakıldığı zaman 1 Ocak 2021 günü resmi tatil olarak görülüyor. Yani 31 Aralık tatil ya da resmi tatil değil. 31 Aralık yarım gün mü sorusu da kurumdan kuruma değişiyor. Fakat resmi olarak 31 Aralık tüm iş günü olarak geçiyor.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK? YILBAŞI İZNİ KAÇ GÜN?

2021 Yılbaşı tatili kaç gün olacak sorusu İçişleri Bakanlığı tarafından 3 gün olarak belirlendi. Yılbaşı izni 4 gece 3 gün olarak belirlendi. 31 Aralık Perşembe ve 4 Ocak Pazartesi aradı Yılbaşı tatili olarak resmi tatil ilan edildi.

YILBAŞI KAÇ GÜN YASAK VAR?

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ve kısıtlaması normal şartlarda 3 gün olarak belirlendi. Buna göre 1 Ocak 2021 Cuma, 2 Ocak 2021 Cumartesi, 3 Ocak 2021 Pazar tüm gün, 4 Ocak 2021 Pazartesi ise 05:00'a kadar yılbaşı sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

YILBAŞI KISITLAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yılbaşı kısıtlaması ve yılbaşı sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe günü saat 21:00'da başlayacak.

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Yılbaşı tatili ya da diğer adıyla yılbaşı sokağa çıkma yasağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21:00'da başlayacak.1 Ocak 2021 Cuma, 2 Ocak 2021 Cumartesi, 3 Ocak 2021 Pazar tüm gün yasak olacak. 4 Ocak 2021 Pazartesi ise 05:00'a kadar yasak devam edecek.