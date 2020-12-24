DETAYLI! KPSS Ortaöğretim 55, 60, 65, 70, 75, 80 kaç puanla nereye atanabilirim? KPSS 2020 atanmak için kaç puan gerekli?

DETAYLI! KPSS 2020 ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar kaç puanla nereye atama yapılabilir sorusunu araştırdı. Peki KPSS 2020 atanmak için ne kadar puan gerekli? Kaç puan ile atanma yapılabilir? 70 puanla nereye atanılır? 80 puanla nereye atama olur? KPSS ortaöğretim 55, 60, 65, 70 puanla nerelere girilir?

Bugün 24 Aralık Perşembe günü KPSS ortaöğretimsınav sonuçları açıklanmıştı. Sonuçların ardından sınava giren memur adayları atama için kaç puan hangi yere atanır sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki 60, 65, 70, 75, 80, 85 puan ile nereye atanılabilir? Detaylı KPSS Ortaöğretim puan durumları

KPSS ORTAÖĞRETİM 55, 60, 65, 70 PUANLA NERELERE GİRİLİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim 70 puan altında atanan kadrolar ile ilgili detaylar şöyle;

KPSS ortaöğretim mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği kadro ve pozisyonlar listesi ve diğer tüm detaylara aşağıda yer alan linkler tıklayarak erişebilirsiniz...

KPSS 2020/1 ATAMALARINA GÖRE PUAN TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ...

KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85 PUAN İLE NEREYE ATANABİLİRİM?

Sınava giren adaylardan KPSS ortaöğretimpuanları 60, 65, 70, 75, 80 ve 85 olanlar nereye atama yapabilirim diye araştırma yapıyorlar. Bu puanlarla farklı kurumlara ve pozisyonlara atama yapılabilir. ÖSYM'nin henüz tercih kılavuzu yayınlanmadı. Kılavuz yayınlandıktan sonra puan ve atama yapılabilecek kurumlara göz atabilirsiniz. Buna göre kendi puanınızla karşılaştırma yapabilirsiniz.

KPSS AÇIKLANDIKTAN SONRA SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?

Kamuya sadece memur alınmamaktadır. Memur unvanının yanı sıra; işçi, 4/B'li sözleşmeli personel, 399'a tabi sözleşmeli personel statüsünde de istihdam yapılmaktadır. Bu alımların tümü 2020 KPSS sonuçları kullanılmaktadır.

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN NİTELİK KODLARI İÇİN TIKLAYINIZ...