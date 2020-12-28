DETAYLI! Asgari ücret 2021 ne kadar oldu? Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret bugün belli oldu!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile geçerli olacak asgari ücret net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Bir önceki yıla göre asgari ücret 500 lira artmış oldu.

Asgari ücretin ne kadar olacağı gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün son kez toplandı. Toplantının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı ve yeni asgari ücret tutarını duyurdu. İşte o açıklama...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Bakan Selçuk açıklamasında, 'Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir. Bekar ve çocuksuz işçi için asgari ücret net 2 bin 825 lira 90 kuruş olurken, evli ve 3 çocuklu 3013 lira 72 kuruş asgari ücret alacak.' dedi.

ASGARİ ÜCRET 2021 ZAMMI HAKKINDA AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. İşte açıklamanın satır başları..

2020 asgari ücret son toplantısı yapılıyor. Bu yıl Covid'le mücadele ile geçti. Hükümet olarak ilk hedefimiz vatandaşlarımızın sağlığını korumak oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teşvik programları başlatıldı. 45 milyar lirayı aşkın desteği ulaştırmış olduk. Sosyal mekanizmalarımızı işlettik. Salgının negatif etkilerini azaltmak amacıyla işçi ve işverenlerimizi korumak oldu. Nakdi ücret, kısa çalışma destekleriyle iş ilişkisinin sürdürülebilmesini sağladık. Kısa çalışma ödeneğinin kapsamını geliştirdik. Çalışan sayımız her ay değişmekle beraber 23 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneği ödedik. 31 Ocak 2021'e kadar uzattık. Başvuruları e-devlet üzerinden almaktayız. Sözleşme fesihlerine kısıt getirdik. Nisandan bugüne 6,5 milyar lira nakdi ücret desteği verdik. Kısa çalışmadan çıkıp normal çalışma için normalleşme desteği verdik. 3 milyondan fazla çalışan için 2,5 milyar liralık primlerini karşıladık. 3 aydan 6 aya çıkarıldı.

4.ve son toplantımız için buradayız. İşçi işveren ve kamunun 5'er üyeyle temsil edildiği komisyonla yapılıyor. Öneri ve teklifler ele alınıyor. TÜİK, Ticaret Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığımızı da dikkatli bir şekilde dinliyoruz. İlk defa salgın sebebiyle çevrimiçi gerçekleştirildi. Bugün de son toplantıyı sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. İstihdam dostu büyümeyi işçi ve işverenlerimizi korumayı kayıt dışı istihdamla mücadeleyi sosyal adaleti pekiştirmeyi öncelik olarak görmekteyiz. Asgari ücret artışlarımız da böyle. 2002'de 184 lirayken bugünkü asgari ücretle ciddi bir artış gerçekleşmiş oldu.

Çalışma hayatındaki bir seviye belirlenmiş olmuyor. Sosyal yardımlardan, asgari geçim indirimine kadar pek çok değişken asgari ücrete dayanmaktadır. 1 Ocak 2021'den itibaren brüt 3570,50 TL, net 2 bin 825,90 kuruş olarak belirlendi. Bekar ve çocuksuz bir işçi için geçerli olan rakam bu. 3.313,72 kuruş evli ve çocuklu bir çalışan için belirlenen rakam.

Asgari ücret

Asgari ücret desteğini 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu da ilave destek olarak ifade edilmektedir. Tüm kamu temsilcilerimize bir kez daha teşekkür ederim.

Yıllara Göre Asgari Ücretler Tablosu

2005 yılı asgari ücret Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 yılı asgari ücret Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 yılı asgari ücret Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 yılı asgari ücret Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 yılı asgari ücret Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 yılı asgari ücret Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 yılı asgari ücret Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 yılı asgari ücret Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 yılı asgari ücret Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 yılı asgari ücret Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 yılı asgari ücret Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 yılı asgari ücret Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 yılı asgari ücret Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 yılı asgari ücret Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 yılı asgari ücret Net:2.020 TL

Brüt:2.558 TL

2020 yılı asgari ücret Net: 2.324 TL

Brüt: 2.943 TL

2021 yılı asgari ücret :

ASGARİ ÜCRET 2020'DE YÜZDE 15,03 ARTTI

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmişti. Böylece 2019 yılına göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.

Asgari ücrette yapılan son artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde olmuştu:

"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."

Öte yandan, 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulandı.