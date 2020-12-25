DETAYLI! AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınav tarihi açıklandı mı? AÖL sınavları ne zaman?

DETAYLI! MEB, AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağını duyurdu. AÖL 1. dönem sınavları 7-8 aralık tarihlerinde yapılacak. MEB'den yapılan açıklamaya göre sınav giriş yerleri de 4 Aralık'ta internet üzerinden erişime açılacak. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınav tarihi açıklandı mı? AÖL sınavları ne zaman?

AÖL sınav tarihleri merak konusu olmaya devam ediyor. Açıköğretim Lisesi öğrencileri, büyük bir merakla 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Konuyla ilgili olarak gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmiş durumda. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınav tarihi açıklandı mı? İşte detaylar..

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açıköğretim Lisesi sınav takvimini duyurdu. Liseyi dışarıdan tamamlamak isteyenlerin katıldığı AÖL sınavlarının tarihleri belirlendi. AÖL sınav giriş yerleri de sınav tarihinden 3 gün önce yayınlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında erteledi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan sınavlara ilişkin şunlar kaydedildi:

"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır."

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI

AÖL 2019-2020 SINAV TARİHLERİ - NE ZAMAN YAPILACAK?

Ertelenen AÖL 1. dönem sınavları için yeni tarih bilgisi paylaşılmadı. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?



-Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

-Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

-Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım/Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

-Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.