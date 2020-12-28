DETAYLI! 2021 AGİ ne kadar oldu? AGİ asgari ücrete dahil mi? AGİ nasıl hesaplanır? AGİ ne demek? 2021 AGİ kaç TL

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren memur zammı, yeni asgari ücret 2021 zammı miktarı belli oldu. Bakanlık tarafından canlı yayında yapılan açıklamada, net ve brüt asgari ücret zammı miktarı duyuruldu. İşte AGİ ile ilgili merak edilen her şey! DETAYLI! 2021 AGİ ne kadar oldu? AGİ asgari ücrete dahil mi? AGİ ne demek? 2021 AGİ kaç TL

2021 AGİ açılımı, Asgari Geçim İndirimidir. Maaşı alacak işçinin kendisi dahil, bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirime AGİ denir.. İşçinin medeni durumuna göre, çocuk sayısına göre AGİ miktarı farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan işçilerin geçimini asgari sağlayacak kısmın hesaplanması ve toplam gelirden çıkarılmasıyla vergiden muaf bırakılması da AGİ'ye dahildir. AGİ nereden alınır? AGİ'yi işveren vermez, AGİ ödenekleri devlet tarafından yapılır. Fakat işverenin vergisinden düşürülür.

AGİ NE DEMEK?

AGİ açılımı, Asgari Geçim İndirimidir. Maaşı alacak işçinin kendisi dahil, bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirime AGİ denir.. İşçinin medeni durumuna göre, çocuk sayısına göre AGİ miktarı farklılık gösterebilir.

AGİ ASGARİ ÜCRETE DAHİL Mİ?

AGİ asgari ücrete dahil mi sorusu bugün çok sık araştırıldı. AGİ asgari ücretin içinde mi sorusunun cevabı evet.Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bekar bir işçiye net 268,319 TL olarak verilecek ve kişinin medeni durumu, çocuk sayısı gibi kriterlere göre bu miktar değişecek. Yani asgari ücret herkese aynı rakamda veriliyor fakat ekstra olarak içinde AGİ tutarı yer alıyor. AGİ, asgari ücret harici ekstra olarak işçiye verilmiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirlerken içinde AGİ'yi de ekleyerek tutar belirliyor.

2021 AGİ NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret toplantısında Mevcut AGİ ödemelerine de %21,56 zam geldi! Böylelikle:

Bekar: 268,219388

Evli, eşi çalışmayan: 321,975972

Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu: 362,244488

Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu:402,473004

Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu: 456,129588

Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu: 456,129588

Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu: 456,129588

Evli, eşi çalışan: 268,319388

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu: 308,555748

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu: 348,804264

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu: 402,473004

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu: 429,301296

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu: 456,129588