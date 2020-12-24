DETAYLI! 2020 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır? KPSS ortaöğretim tercih başvuruları ne zaman başlayacak?

DETAYLI! KPSS 2020 ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır? KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır? KPSS ortaöğretim tercih başvuruları ne zaman başlayacak? sorusunu araştırdı. Peki 2020 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır? İşte detaylar..

DETAYLI! KPSS 2020 ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır? KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır? KPSS ortaöğretim tercih başvuruları ne zaman başlayacak? sorusunu araştırdı. Peki 2020 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır?İşte detaylar..

2020 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KLAVUZU NE ZAMAN YAYINLANIR?



Bu yıl ÖSYM koordinesinde gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim tercih başvuruları için geri sayım sona eriyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte KPSS ortaöğretim tercih maratonu başlayacak ve ÖSYM kılavuzuna göre tercihler yapılacak. Sınava giren adaylar, KPSS ortaöğretim tercih başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt ararken, tercih kılavuzu için de gözler ÖSYM duyuru sayfasına çevrildi. Aşağıda, yapılan resmi duyurulara göre KPSS ortaöğretim tercih başvuruları ve tercih kılavuzu hakkında detaylar yer alıyor.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih kılavuzu da yayımlanacak. KPSS tercihlerinin yapılacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ancak 24 Aralık'tan kısa bir süre sonra tercihlerin başlaması bekleniyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS ön lisans kılavuzu içerisinde yer alan bilgiler şu şekilde:

-Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır.

-Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM'nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.

-2020 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2020-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtıldı.

-Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler.

-Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

-Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

-Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

İşte, KPSS 2020/1 tercihleriyle ilgili ayrıntılar.

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