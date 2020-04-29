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Destroy All Humans!'ın Çıkış Tarihi Netlik Kazandı

Çıkışı büyük bir sabırsızlıkla beklenen yeniden yapım Destroy All Humans!, E3 2019 sırasında ortaya çıkmıştı.

Destroy All Humans!'ın Çıkış Tarihi Netlik Kazandı
29.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:32

Çıkışı büyük bir sabırsızlıkla beklenen yeniden yapım Destroy All Humans!, E3 2019 sırasında ortaya çıkmıştı. Uzun zamandır geliştirilme aşamasında olan çıkış tarihi en nihayetinde duyuruldu. THQ Nordic ve Black Forest Games, Destroy All Humans! için 28 Temmuz 2020 tarihini verdiler.

Soğuk Savaş dönemindeki yaratık istilası filmlerinin parodisi olarak geliştirilen oyun, 1959 yılında geçiyor. Hikayeye göre ana karakterimiz Cryptosporidium 137, selefi Cryptosporidium 136'yı bulması için dünyaya gönderiliyor. Cryptosporidium 136, Orthopox 13 tarafından ırkının yok olmasını önlemek amacıyla insan beyninin köklerinde bulunan Furon DNA toplaması için gönderilmişti. Görevin başarılı olması için de Majestic isimli Amerikan hükümeti tarafından kurulmuş olan karanlık bir örgütü yok etmesi gerekecek.

Destroy All Humans!'ın Özel Sürümleri de Olacak

PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmekte olan Destroy All Humans!, Crypto-137 Sürümü ve DNA Koleksiyoncu Sürümü olmak üzere iki özel sürümle satışa sunulacak. DNA Koleksiyoncu Sürümü, standart oyuna ek olarak yirmi üç santimetrelik Crypto'N'Cow aksiyon figürü, anahtarlık, altı baskı resim, stres oyuncağı ve oyun içi tüm Crypto görünümlerine doğrudan erişim hakkı bulunacak. Crypto-137 Sürümü ise, bir farkla DNA Koleksiyoncu Sürümü içeriğinin tamamını barındırıyor. O da Crypto'N'Cow aksiyon figürü. Bunun yerine THQ Nordic bu sürümü alacak olanlara altmış santimetrelik Crypto-137 aksiyon figürü sunacak. Ayrıca Crypto şeklinde bir de sırt çantası olacak.

THQ Nordic ve Black Forest Games tarafından çıkış tarihi duyurusu ve özel sürümler için yayınlanan fragmanları aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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