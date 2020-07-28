Destroy All Humans 2020 ön incelemesi | Bugün ulaşılabilir oluyor
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Destroy All Humans 2020 ön incelemesi | Bugün ulaşılabilir oluyor

Pandemic Studios tarafından geliştirilen Destroy All Humans ilk olarak 2005 yılında piyasaya sürülmüştü. Destroy All Humans hikayesi nedir? Destroy All Humans sistem gereksinimleri neler? Çıkış tarihi ne zaman? Destroy All Humans oynanışı hakkında bilgiler ve Destroy All Humans grafikleri ve ses efektlerine dair notlar haberimizin detaylarında.

Destroy All Humans 2020 ön incelemesi | Bugün ulaşılabilir oluyor
28.07.2020 16:58 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:02

Destroy All Humans video oyunu serisinin ikincisi ile karşımızda. Remake olarak piyasaya sürülen oyunda aynı hikaye Unreal Engine motoru ile geliştirildi.

İlk oyunu Black Forest Games tarafından geliştirilen oyun, 15 sene içerisinde önemli bir değişim geçirdi. Fakat oyuna hala aynı eğlence, kaos ve mizah hakim. Bu da oyuncuların fazlasıyla beklediği özellikti. Yükseltmeler ile demodern kitleye yönelik çalışmayı başarılı bir şekilde yaptıkları kesin.

DESTROY ALL HUMANS HİKAYESİ: AYNI ESKİ HİKAYE, YEPYENİ ANLAM

Bir klasik geri dönüyor! Şeytani uzaylı Crypto-137 rolüne girerek Dünyada 1950'lerin insanlarına terör saçın. DNA'larını toplayın ve efsanevi uzaylı istilası aksiyonunu yeniden canlandırarak ABD hükümetini yerle bir edin. Çeşitli uzaylı silahları ve psişik beceriler kullanarak çelimsiz ve zavallı insanları yok edin. Uçan Dairenizle şehirlerini taş yığınına çevirin. İnsanlığı ezmek için büyük bir adım!

1950'lerin uzaylı istilası hikayesinde şeytani taraf olun

Bu oyunun neden bugüne kadarki en eğlenceli oyun olduğunu keşfedin

En baştan yeni galaktik ihtişamınızı yaratın

Crypto'nun Anal Sonda Silahı gibi eşsiz silahlarının tadını çıkarın

Hassas demokrasilerine sızmak için zavallı insanların kılığına girin

Psikokinezi kullanarak düşmanlarınızı havaya fırlatın veya üstlerine rastgele nesneler yağdırın

Sırt roketinizle 1950'lerin Amerika'sında özgürce gezin

Uçan dairenizle insanlığın ilkel mimarisini yok edin

Yenilenen, çok konuşulan bir ilk: Kayıp 42. Bölge Görevi!

Destroy All Humans 2020 ön incelemesi | Bugün ulaşılabilir oluyor

Crypto-137 rolü ile Furon İmparatorluğu'nu kurtarmak senin ellerinde. 50'lerin Amerika'sında geçen oyunun açılış ekranında "içerdiği hikaye, kelimeler ve görüntülerin modern insan beynine şok edici olabilir" notu yer alıyor. İğneleyici bir mizah içerdiği için bu şekilde bir uyarı yapılması olağan olarak karşılanıyor. Cumhuriyetçilerin alay konusu olarak bakılan oyun, kimisi için kesinlikle rahatsız edici olacaktır.

Oyunda rahatsız edici şeyler sadece siyasi iğnelemeler değildir. Bazı rahatsız edici cinayet görüntüleri de var. Bazı görev kart başlıkları da fazlasıyla rahatsız edici olabilir.

İlk 6 görev Dead Rising 4 gibi hissettiriyor. Kendinizi radyo kulesini savunma görevine yeniden ve yeniden başlarken bulabilirsiniz. Gizli görevler fazlasıyla zorlayıcı olabilir ve oyun sizi otomatik olarak başarısızlığa uğratıp yeniden başlatabilir.

Tüm bunların yanı sıra oyun fazlasıyla eğlenceli ve mizah dolu bir dile sahiptir.

Destroy All Humans 2020 ön incelemesi | Bugün ulaşılabilir oluyor

DESTROY ALL HUMANS OYNANIŞI

Oyun içerisinde level atlama sorunları olabilir. Açıklayıcı notlarla birlikte ilerleyen oyun, yavaş yavaş seviye atlamanıza sebep olur. Fakat ilerledikçe oyun daha da hızlanacaktır.

Hikaye görevleri 6 adet haritada gerçekleşir. Her birinde keşfedecek pek çok koleksiyon bulunur. Bunlar ile seviye yükseltilebilir ve dört zorluktan birini tamamlayabilirsiniz: kaçırma, öfke, imha ve ırk.

Oyun zorlukları üç yıldız ile derecelendirilir. Bu klasik yapı ile "Sev veya nefret et" havası sunulur.

Oyun içerisinde en sevilen mekaniklerden biri hiç şüphesiz Crypto-137'nin paten kayması. Eğer açık dünya modunda oynamayı tercih etmezseniz, oyun içerisinde seçebileceğiniz diğer modlar ile hikayeyi parçalara ayırabilir ve bir iki kasabayı yıkma görevi alabilirsiniz.

Destroy All Humans 2020 ön incelemesi | Bugün ulaşılabilir oluyor

DESTROY ALL HUMANS GRAFİKLERİ VE SES EFEKTLERİ

Oyunun en sevilen yanlarından biri ses ve görsel efektler. Bazı hatalar olduğu kabul ediliyor, mesela askerler ateş açmak için silahını kaldırmıyor. Fakat bu aynı zamandakomik geliyor.

DESTROY ALL HUMANS ÇIKIŞ TARİHİ

28 Temmuz 2020 tarihinde çıkacak oyun, saat 19.00 itibari ile ulaşılabilir olacak.

DESTROY ALL HUMANS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Destroy All Humans minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: AMD/ Intel CPU 3.0 GHz/ AMD Kaveri A10-7850K/ Intel Pentium DualCore G3220/ Ryzen 5 2400G

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: AMD/NVIDIA 4GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 19 GB kullanılabilir alan

Ses kartı: DirectX 9 compatible soundcard

Destroy All Humans 2020 ön incelemesi | Bugün ulaşılabilir oluyor

Destroy All Humans önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: IAMD/ Intel processor 3.5 GHz/ AMD Ryzen 3 1300x ya da Intel Core i3 8100

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: AMD/NVIDIA

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 19 GB kullanılabilir alan

Ses kartı: DirectX 9 compatible soundcard

Kaynak: FORBES

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