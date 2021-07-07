Destiny 2 Sonunda AMD Ekran Kartlarındaki FPS Sorunlarını Düzeltiyor

Bungie, en son haftalık sıfırlama, pompalı tüfekleri nerfleme ve AMD GPU'lar için kare hızlarını güçlendirme gibi bir çok içeriği barındıran yeni güncellemesini yayınladı.

Bungie, en son haftalık sıfırlama, pompalı tüfekleri nerfleme ve AMD GPU'lar için kare hızlarını güçlendirme gibi bir çok içeriği barındıran yeni güncellemesini yayınladı.

Destiny 2

, yüksek aksiyonu ile dop dolu bir oyundur ve FPS'niz aniden yüzde 50 veya daha fazla düştüğünde, yukarıda bahsedilen aksiyonun keyfinde ciddi bir düşüş yaşarsınız.

10 Kasım 2020'de Beyond Light genişletmesi başladığında tam olarak böyle oldu. Ancak geliştirici Bungie nihayet bu sorunları sonlandıran yeni bir güncelleme yayınladı ve artık AMD ekran kartlarında FPS sorunu bulunmuyor.

6 Temmuz 2021'de korkunç kare hızlarının sıkıntıları sona ermiş görünüyor. Nvidia GPU'lar zaman içinde düzeltme paylarını gördüler, ancak kullanıcılar genişleme öncesi kare hızlarına tam bir dönüş bildirmediler. AMD kullanıcıları hiçbir zaman böyle bir şansa sahip olmadılar ve savaşın hararetinde genellikle zararlı olan kare hızı düşüşlerini önlemek için eski sürücülerle oynamaya başvurmak zorunda kaldılar.

Temmuz 2021'in ilk haftasında gelen düzeltmeyle, Bungie nihayet bu sorunlara bir son vermeyi başardı, yani korkunç kare hızları toplamda neredeyse sekiz aydır AMD kullanıcılarının peşini bırakmıyor. Kesin olmak gerekirse, sorunu çözen Beyond Light lansmanından Solstice 2021 yamasına 239 gün geçmişti.

Bu sorunların kapsamına aşina değilseniz, Destiny 2, Beyond Light piyasaya sürülmeden önce mütevazı bir RX 580'de sabit 60 FPS'de ve hatta daha yüksek hızda çalışabilir. FPS sorunu devam ederken, en üst seviye RX 6000 serisi bile Tangled Shore'da sadece 40 FPS ile mücadele etti.

Kaynak: Turkmmo