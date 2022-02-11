Riot Games'in gözde oyunlarından birisi olan VALORANT için hazırladığımız "Esporcu Ayarları" serimizden herkese merhaba. Bu serimizde profesyonel VALORANT oyuncularının ayarlarını sizler için derliyoruz. Esporcular zaman zaman oyun ayarlarını değiştirdiğinden dolayı bu serimizi sık sık güncelliyor ve olabildiğince en güncel bilgileri Espor Gazetesi takipçileriyle buluşturmaya çalışıyoruz.

VALORANT ayarlarını derlediğimiz oyuncu: Kardelen "Destina" Bağış

Destina VALORANT Ayarları:

GENEL OYUN AYARLARI ERİŞİLEBİLİRLİK?Düşman Vurgu RengiFARE?Hassasiyet: Hedefleme0,4Yakınlaştırma Hassasiyet Çarpma1DPI800Windows Hassasiyeti6/11

NİŞANGAH AYARLARI GENEL?Nişangah RengiBeyazAna ÇizgiKapalıAna Çizgi Saydamlığı1Ana Çizgi Kalınlığı1Merkez NoktaKapalıMerkez Nokta Saydamlığı0Merkez Nokta Kalınlığı0Atış Hatasında Nişangahı SoldurKapalıİÇ ÇİZGİLER?İç Çizgileri GösterAçıkİç Çizgi Saydamlığı1İç Çizgi Uzunluğu4İç Çizgi Kalınlığı1İç Çizgi Uzaklığı1Hareket HatasıKapalıAteşleme HatasıKapalıDIŞ ÇİZGİLER?Dış Çizgileri GösterAçıkDış Çizgi Saydamlığı0Dış Çizgi Uzunluğu0Dış Çizgi Kalınlığı0Dış Çizgi Uzaklığı1Hareket HatasıKapalıAteşleme HatasıKapalı

GÖRÜNTÜ AYARLARI Çözünürlük1920×1080 16: 9 (240 Hz)Çok İzlekli GörselleştirmeAçıkMateryal KalitesiDüşükDoku KalitesiDüşükAyrıntı KalitesiDüşükArayüz KalitesiDüşükVinyetKapalıVSyncKapalıKenar YumuşatmaHiçbiriEşyönsüz Filtreleme1xNetliği ArttırKapalıDeneysel KeskinleştirmeKapalıBloomKapalıBozulmaKapalıBirinci Şahıs GölgelerKapalı

Destina'nın Kullandığı Ekipmanlar:

EKİPMANMARKA MouseZowie EC1-B Divina PinkKlavyeHyperX Alloy CoreKulaklıkHyperX Cloud ||MousepadSteelseries QCK PUBGMonitörASUS TUF Gaming VG27AQ

EsporGazetesi.com - Gamegar