Destici: Yeni göç dalgaları sınır dışında karşılanmalı

22.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:48

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen saldırılar sonrası Türkiye'nin yeni bir göç dalgası ile karşı karşıya kaldığını söyleyerek, "Türkiye'nin içerisine alacağı yeni bir göç dalgasına hiçbir anlamda tahammülü yoktur. Bunu kaldıracak gücü de yoktur. Mutlaka yeni göç dalgaları Türkiye sınırları dışında karşılanmalı" dedi.

BBP Lideri Mustafa Destici, genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Destici, Türkiye'nin mutlaka bir yerdeki mücadelesinde, ordusunun ve güvenlik güçlerinin orada bulunması gerektiğini belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin kentinde Mehmetçiğin kesin başarısının varolduğunu kaydeden Destici, "Kimse Afrin'le ilgili olarak bizi müzakere masasına dahi çekemedi. İnanın Afrin'den sonra hızla Tel Rıfat, Menbiç ve Fırat'ın doğusuna istikamet belirleyip, eğer oralarda da Afrin'deki gibi askeri başarılar ve buna bağlı olarak kesin sonuçlar elde etmiş olsaydık, ne ABD ne de Rusya ile müzakere masalarına sürüklenmezdik. Afrin'e askerimiz gitmeseydi, bugün Suriye'nin kuzeyinde de yoktuk. Onun için askeriniz gitmezse, siz gitmemiş sayılıyorsunuz. Bütün dünyanın bu coğrafyada varlığına karşı olduğu Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin askerinin gitmediği bir yerde sonuç alması mümkün değildir. Onun için Libya'ya tezkere kararı çok doğru ve yerinde olmuştur. Bu tezkere kararına uygun davranılmalıdır" diye konuştu.'TÜRKİYE'NİN YENİ BİR GÖÇ DALGASINA TAHAMMÜLÜ YOKTUR'Destici, herkesin Libya'da, yeraltı ve enerji kaynaklarının peşinde olduğunu, insani olarak bulunan tek ülkenin ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu bildirdi. Türkiye'nin sonuna kadar Libya'da olması gerektiğini vurgulayan Destici, şunları söyledi:

"Bakın Rusya ve ABD, İdlib'te, Suriye'nin kuzeyinde duruyor mu, durmuyor mu? Biz niye duralım? Dün yine Rus uçakları, Suriye rejimi ile birlikte İdlib'i hem de sivilleri bombalıyor. Bileşmiş Milletler bir şey diyor mu? Diğer insani kuruluşlardan ses çıkıyor mu? Arap Birliği'nin sesi çıkıyor mu? Hiçbirisinin sesi çıkmıyor. Otuza yakın masum ve sivil insan hayatını kaybetti. Ama hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Biz orada askeri varlığımızı sonuna kadar muhafaza etmeliyiz ve güçlendirmeliyiz. Onlar bombalayınca Türkiye yeni bir göç dalgası ile karşı karşıya kalıyor. Türkiye'nin içerisine alacağı yeni bir göç dalgasına hiçbir anlamda tahammülü yoktur. Bunu kaldıracak gücü de yoktur. Mutlaka yeni göç dalgaları Türkiye sınırları dışında karşılanmalı, buralarda ikamet etmeleri, oluşturulacak güvenli ceplerde barınmaları sağlanmalıdır."

Kaynak: DHA