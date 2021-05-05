Destici Yeni anayasaya herkesin olumlu yaklaşması lazım
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Destici Yeni anayasaya herkesin olumlu yaklaşması lazım

Destici Yeni anayasaya herkesin olumlu yaklaşması lazım
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeni anayasanın yapımı sürecinde siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin sürece yapıcı katkı sağlamalarına imkan verilmesinden yanayız. Yeni anayasa yapmak için bir araya gelmek bile çok kıymetlidir.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeni anayasanın yapımı sürecinde siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin sürece yapıcı katkı sağlamalarına imkan verilmesinden yanayız. Yeni anayasa yapmak için bir araya gelmek bile çok kıymetlidir. Onun için burada herkesin olumlu yaklaşması lazım dedi.

BBP Lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, koronavirüs ile mücadele kapsamında, alınan son tedbirler ve aşı çalışmaları ile birlikte vaka sayılarında, hasta sayılarında ciddi bir düşüş olduğunu, bunun ciddiyetle sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Destici, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini hatırlatarak, CHP'li bir milletvekili, siyasetçi, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümet üyelerini kendi iktidarı devirlerinde olursa yargılayacaklarını ifade etti. Bir kere bu nefret söylemini, siyasi hırsla ağızdan çıkmış sözleri yanlış buluyorum, lanetliyorum. Bunları doğru şeyler değil. Hiçbir siyasetçinin ağzından çıkmaması gereken sözler ama maalesef Türkiye'de dönem dönem çıkıyor. Benim başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere aklı selim ve sağduyu sahibi CHP yönetimine tavsiyem; camialarını hırsları akıllarının önüne geçmiş, 1940 model kafalardan kurtarmak olmalıdır dedi.

'HERKESİN OLUMLU YAKLAŞMASI LAZIM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına olumlu çağrı verdiklerini belirten Destici, şöyle konuştu

Daha önceki süreçte de yaptığımız çalışmaları kamuoyuyla ve Mecliste kurulan uzlaşma komisyonuyla paylaştık. En son siyasi partileri ziyaret ederek, bu sürece destek vermelerini arzu ettik. Büyük Birlik Partisi olarak da bu çağrıya olumlu cevap verdik. Bu sürece sonuna kadar destek olacağımızı ifade ettik ve destek olmaya da devam edeceğiz. Mevcut anayasanın da ıslaha muhtaç bir anayasa olduğu açık ve nettir. Daha da önemlisi, yeni anayasa yapmak değil, sağlıklı ve toplumun her kesiminin ihtiyaçlarını karşılayacak bir anayasa yapabilmek gerektiğini düşünüyoruz. Yeni anayasanın yapımı sürecinde siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin sürece yapıcı katkı sağlamalarına imkan verilmesinden yanayız. Yeni anayasa yapmak için bir araya gelmek bile çok kıymetlidir. Onun için burada herkesin olumlu yaklaşması lazım.

'HALK OYLAMASINA SUNULABİLMELİ'

Destici, tamamlanan anayasa değişikliğinin halk oylamasına sunulabilme imkanının mutlaka kullanılmasından yana olduklarını belirterek, şunları kaydetti

Büyük Birlik Partisi olarak, hazırlanacak yeni anayasanın, adil, katılımcı, paylaşımcı, tam demokratik, yaşanmış tarihi tecrübeye, milli tarihin, milli kültürün ve milli geleneklerin ruhuna uygun bir anayasa olmasını arzu ediyoruz. Milli iradeye hiçbir şekilde engel olmayan ve ipotek koydurtmayan, milli iradenin üstünde veya yanında, Türkiye'nin ülkesi ve milleti ile bölünmez mutlak bütünlüğünü, tam bağımsızlığını ve egemenliğini her türlü tartışmanın dışında bırakan, kuvvetler ayrılığı prensibini temel ilke alan, vatandaş merkezli, sosyal hukuk devleti anayasası olması doğrultusunda hazırlamakta olduğumuz anayasa taslağını inşallah makul bir sürede milletimizle paylaşacağımızı buradan duyuruyorum.

Destici Yeni anayasaya herkesin olumlu yaklaşması lazım
Destici Yeni anayasaya herkesin olumlu yaklaşması lazım
Destici Yeni anayasaya herkesin olumlu yaklaşması lazım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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