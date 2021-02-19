Destici: "(Yeni anayasa çalışmaları) CHP'nin katkısını önemsiyoruz"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin basın toplantısı düzenlemesi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin basın toplantısı düzenlemesi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Destici, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz