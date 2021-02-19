Destici: "(Yeni anayasa çalışmaları) CHP'nin katkısını önemsiyoruz"
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Destici: "(Yeni anayasa çalışmaları) CHP'nin katkısını önemsiyoruz"

19.02.2021 12:56 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:03

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin basın toplantısı düzenlemesi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin basın toplantısı düzenlemesi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Destici, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (3)

Destici: '(Yeni anayasa çalışmaları) CHP'nin katkısını önemsiyoruz'
Destici: '(Yeni anayasa çalışmaları) CHP'nin katkısını önemsiyoruz'
Destici: '(Yeni anayasa çalışmaları) CHP'nin katkısını önemsiyoruz'
Destici: '(Yeni anayasa çalışmaları) CHP'nin katkısını önemsiyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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